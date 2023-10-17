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Ребенок принес в школу имитацию бомбы, сделанную из подручных средств. Пришлось вызывать саперов

Кристофер Сеэма
, репортер
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Cамодельная бомба. Иллюстративное фото
Cамодельная бомба. Иллюстративное фото Фото: gaikova/Shutterstock

16 октября в Центр тревоги поступило сообщение о том, что молодой человек принес в учебное заведение города Тарту подозрительный предмет. Прибывшие на место саперы установили, что опасности нет.

По словам прокурора Лыунаского округа Керсти Кохал, это была имитация бомбы, изготовленная с помощью подручных инструментов. «В картонной коробке размером с кирпич находились камни, пружина и проволока. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках начатого уголовного производства», - прокомментировала Кохал.

Ненужная паника

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