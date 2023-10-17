Компромисс достигнут: реформа рынка электроэнергии ЕС открывает новые перспективы

Министры энергетики стран - членов Европейского Союза выработали единую позицию по предложениям реформы европейского рынка электроэнергии. Договоренность была достигнута в Люксембурге во вторник, 17 октября, после многомесячных дискуссий. Это позволит приступить к переговорам с Европарламентом, чтобы осуществить реформу, которая призвана отвязать цену на электроэнергию от цены на газ.

В число ключевых предложений входят новые долгосрочные контракты между властями той или иной страны и производителями электроэнергии. В соответствии с контрактами государство имеет право вмешаться и компенсировать производителю разницу, если рыночная цена электричества упадет ниже согласованной.

Если же рыночная цена окажется выше согласованной, финансовый излишек идет в государственный бюджет. Такой подход позволит стимулировать внутреннее производство электроэнергии из возобновляемых источников.

Германия опасалась искажения конкуренции из-за французских АЭС

В Евросоюзе долгое время не могли прийти к компромиссу. В частности, Германия выступала за разрешение государственных субсидий только для новых объектов по производству энергии, а не существующих. Берлин опасался, что нововведение способно исказить конкуренцию в ЕС.

По мнению ФРГ, Франция, покрывающая 70 процентов своих нужд за счет атомных электростанций, смогла бы предлагать им договоры с фиксированной ценой, получать доход за счет таких контрактов, тратить эти средства на субсидирование различных отраслей промышленности и тем самым получить конкурентное преимущество.

В итоге в предложения реформы внесли уточнение, где говорится, что долгосрочный контракт нового образца можно заключать и с существующим производителем электроэнергии, если в объект будут вложены значительные средства для расширения мощности или продления срока службы.