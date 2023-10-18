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ПОНЕСЛОСЬ? ⟩ Eesti Gaas: за две недели газ подорожал на 25%, зимой рост продолжится

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Война в Израиле подстегнула цены
  • 95 млн прибыли – это не сверхдоходы
  • Электричество от Eesti Gaas дешевле

Как инцидент с газопроводом Balticconnector повлияет на цены? Чем запомнится предстоящий отопительный сезон? Есть ли для потребителей хорошие новости?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире член правления компании Eesti Gaas Рауль Котов

Выдержки из беседы:

– Как ЧП с газопроводом Balticconnector повлияет на эстонский газовый рынок?

– Совсем не повлияет! Эстонский потребитель может жить спокойно, поскольку на данный момент Эстония снабжается газом из Латвии – в Инчукалнском газохранилище у нас достаточно много запасов. Повреждение Balticconnector – это прежде всего проблема для Финляндии.

– И проблема для компании Eesti Gaas, которая снабжает газом соседнюю страну? Теперь вам придется перестраивать свою логистику, доставляя газ в обход трубы?

– Действительно, это так. Наша компания продает газ в Финляндию, Латвию, Эстонию, а также мы расширяем свою деятельность в Германии. Наши финские клиенты не должны остаться без газа – придется найти дополнительные танкеры на предстоящую зиму, чтобы доставлять газ не по трубе. Это достаточно сложный процесс.

Закупленный для Финляндии газ мы хранили в Латвии. Поскольку его транспортировка через Balticconnector невозможна до апреля 2024 года, он достанется эстонским и латвийским клиентам Eesti Gaas.

Эстонско-финский газопровод Balticconnector ранее работал в обоих направлениях, мы могли разгружать танкеры с газом в финском Инкоо, и отправлять часть сырья в Эстонию. Теперь поставки на наш рынок будут вестись только из Латвии и Литвы.

– Если бы был готов терминал в Палдиски, то всё могло быть иначе? Поставки газа между Эстонией и Финляндии не прервались бы?

– Терминал в Палдиски не работает: нужен плавучий СПГ-терминал (дорогостоящее судно) и специальный рукав (käpp – по-эстонски).

– То есть, в сложный момент для подстраховки ничего нет, хотя денег на строительство инфраструктуры было потрачено немало?

– Поиски и доставка плавучего СПГ-терминала в Палдиски заняли бы несколько месяцев, да и свободного корабля на данный момент нет. Рукав поступит в Эстонию только в декабре.

– По некоторым данным, на момент аварии два СПГ-танкера Eesti Gaas ждали разгрузки у берегов Финляндии, а это – 25% годового запаса газа Эстонии. Куда этот газ был перенаправлен?

– На самом деле, один танкер мы успели разгрузить в Инкоо до аварии, а второй танкер мы перенаправили в Клайпеду. Следующий танкер прибудет в Инкоо в ноябре (весь поставленный газ останется в Финляндииприм. ред.).

– Вы утверждаете, что инцидент с газопроводом не повлиял на стоимость газа в Эстонии, но при этом отразился на ценах в Финляндии?

– Так и есть. Цены в Финляндии – на 10% выше, чем в Эстонии.

– Что будет с ценами на газовом рынке Эстонии в предстоящий отопительный сезон?

– Сейчас цены уже выше, чем две недели назад или месяц назад. Сказывается влияние мирового рынка и политические события. Ситуация в Израиле подхлестнула цены – за две недели газ подорожал на 20–25%.

За две недели газ вырос в цене на 20–25%, к январю может подорожать еще столько же. 

Мы ожидаем, что зимой газ будет дорожать. В декабре-январе цены могут быть еще выше на 20–25%.

– Сначала Россия подстегнула цены, теперь – Израиль. Потребители газа, держитесь?

– К сожалению, это так. Проблемы на мировом рынке вызывают рост цен.

– Что еще влияет на рост цен?

– Сейчас основной рост подстегивается войной в Израиле, до этого были забастовки в Австралии.

– Достаточно ли у Эстонии запасов газа на зиму?

– С этим проблем не будет. У нас достаточно запасено газа в Латвии, и есть возможность доставок из Литвы. Мы сможем пережить зиму!

Надеемся, что Elering и финские партнеры восстановят Balticconnector к апрелю, и мы сможем возобновить поставки из Финляндии. С двумя терминалами будет полегче.

– Если газохранилища уже заполнены, и цена на тот момент была умеренной, то почему нельзя ее зафиксировать и продавать потребителям газ по приемлемой цене?

– На момент закупок неизвестно, какой будет рыночная цена в будущем. Мы могли закупать газ в июле по 100 евро, а в декабре на рынке он будет стоить 70 или 120 евро. Продавать газ в убыток мы не будем. Закупочная цена всегда привязана к предполагаемой биржевой цене в будущем, в стоимость закладываются возможные риски. Были времена, когда мы закупали газ по 200 евро, а продавали по 100.

– То есть, вы продаете газ по текущей биржевой цене несмотря на то, что запасы были сделаны по другой цене. Проводить независимую ценовую политику вы не можете?

– Наши цены привязаны к рыночным ценам. Это законы бизнеса. Действия в обход этих законов чреваты большими просчетами, и соответственно – убытками.

– Что посоветуете населению? Как экономить на газе?

– Клиенты должны думать, выбирая пакеты: либо фиксировать тарифы, либо полагаться на биржевые цены. Самый популярный среди наших клиентов – пакет с гибкими тарифами. Его мы и советуем выбирать.

Самый верный способ сэкономить на газе – снизить потребление. При уменьшении температуры обогрева на один градус потребление сократится на 5%.

– Какова прибыль Eesti Gaas за минувший год?

– Прибыль Eesti Gaas за прошлый год составила 95 миллионов евро. Оборот – больше миллиарда евро. При таком обороте на рынках пяти стран – это нормальный уровень прибыли.

– Это не сверхприбыли, а норма для энергосектора?

– Это прибыль в разумных пределах.

– Во что вкладываются ваши разумные прибыли?

– Eesti Gaas делает новые инвестиции, строит солнечные парки, выплачивает дивиденды. В этом году мы также приобрели латвийское газовое предприятие Gaso.

– Как цены на газ повлияют на стоимость электричества?

– Цены на газ и электричество взаимосвязаны. В этом году в Норвегии и Швеции – значительно лучше ситуация с гидроэнергией. Тем самым, необходимость производства электричества за счет газа снижается. Значит, и цены на электричество не будут такими высокими, как раньше.

Электричество от Eesti Gaas дешевле, чем у других продавцов на два евро в месяц. 

Кстати, в Eesti Gaas можно покупать не только газ, но и электричество. Мы предлагаем конкурентоспособные цены. В отличие от других продавцов, у нас нет фиксированной месячной абонентской платы.

– Сколько за счет этого можно сэкономить?

– Где-то два евро в месяц. При небольшом потреблении – весьма заметная цифра. Экономия за год – больше 20 евро!

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: можно ли продавать потребителям газ по умеренной цене? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Guess
Студия Postimees: можно ли продавать потребителям газ по умеренной цене? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Guess Фото: Konstantin Sednev
  • Как инцидент с Balticconnector отразится на рынке газа?
  • Куда будет перенаправлен газ с СПГ-танкеров, на момент ЧП ждавших разгрузки у берегов Финляндии?
  • Во сколько обойдется простой этих судов?
  • Можно ли разгрузить танкеры в Палдиски?
  • Достаточно ли у Эстонии запасов газа на зиму?
  • Подорожает ли газ в новом отопительном сезоне?
  • Как ситуация с газом повлияет на стоимость электричества?
  • Какова прибыль Eesti Gaas за прошлый год?
  • Во что вкладываются сверхприбыли компании?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Guess 

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