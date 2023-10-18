ПОНЕСЛОСЬ? ⟩ Eesti Gaas: за две недели газ подорожал на 25%, зимой рост продолжится

Мы ожидаем, что зимой газ будет дорожать. В декабре-январе цены могут быть еще выше на 20–25%.

– Сначала Россия подстегнула цены, теперь – Израиль. Потребители газа, держитесь?

– К сожалению, это так. Проблемы на мировом рынке вызывают рост цен.

– Что еще влияет на рост цен?

– Сейчас основной рост подстегивается войной в Израиле, до этого были забастовки в Австралии.

– Достаточно ли у Эстонии запасов газа на зиму?

– С этим проблем не будет. У нас достаточно запасено газа в Латвии, и есть возможность доставок из Литвы. Мы сможем пережить зиму!

Надеемся, что Elering и финские партнеры восстановят Balticconnector к апрелю, и мы сможем возобновить поставки из Финляндии. С двумя терминалами будет полегче.

– Если газохранилища уже заполнены, и цена на тот момент была умеренной, то почему нельзя ее зафиксировать и продавать потребителям газ по приемлемой цене?

– На момент закупок неизвестно, какой будет рыночная цена в будущем. Мы могли закупать газ в июле по 100 евро, а в декабре на рынке он будет стоить 70 или 120 евро. Продавать газ в убыток мы не будем. Закупочная цена всегда привязана к предполагаемой биржевой цене в будущем, в стоимость закладываются возможные риски. Были времена, когда мы закупали газ по 200 евро, а продавали по 100.