Как инцидент с газопроводом Balticconnector повлияет на цены? Чем запомнится предстоящий отопительный сезон? Есть ли для потребителей хорошие новости?
Студия Postimees: можно ли продавать потребителям газ по умеренной цене?
13:00 комментирует Eesti Gaas
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире член правления компании Eesti Gaas Рауль Котов. Смотрите интервью в 13:00!
- Как инцидент с Balticconnector отразится на рынке газа?
- Куда будет перенаправлен газ с СПГ-танкеров, на момент ЧП ждавших разгрузки у берегов Финляндии?
- Во сколько обойдется простой этих судов?
- Можно ли разгрузить танкеры в Палдиски?
- Достаточно ли у Эстонии запасов газа на зиму?
- Подорожает ли газ в новом отопительном сезоне?
- Как ситуация с газом повлияет на стоимость электричества?
- Какова прибыль Eesti Gaas за прошлый год?
- Во что вкладываются сверхприбыли компании?