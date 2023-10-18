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Студия Postimees: можно ли продавать потребителям газ по умеренной цене?

13:00 комментирует Eesti Gaas
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Как инцидент с газопроводом Balticconnector повлияет на цены? Чем запомнится предстоящий отопительный сезон? Есть ли для потребителей хорошие новости?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире член правления компании Eesti Gaas Рауль Котов. Смотрите интервью в 13:00!

  • Как инцидент с Balticconnector отразится на рынке газа?
  • Куда будет перенаправлен газ с СПГ-танкеров, на момент ЧП ждавших разгрузки у берегов Финляндии?
  • Во сколько обойдется простой этих судов?
  • Можно ли разгрузить танкеры в Палдиски?
  • Достаточно ли у Эстонии запасов газа на зиму?
  • Подорожает ли газ в новом отопительном сезоне?
  • Как ситуация с газом повлияет на стоимость электричества?
  • Какова прибыль Eesti Gaas за прошлый год?
  • Во что вкладываются сверхприбыли компании?
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