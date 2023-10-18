Михаил Кылварт: предлагая место в школе, город Таллинн учитывает домашний язык ребенка

Кылварт опроверг утверждения, что после перехода русскоязычных школ на эстонский язык обучения дети с родным эстонским языком будут направлены в первые классы школ, переходящих на эстоноязычное обучение, то есть прежних школ с русским языком обучения.

«Эти обвинения, мягко говоря, прискорбны и порождают ненужный страх, что сегодня не должно быть ничьей целью. Наша цель ясна – перевести учебу в школах и детских садах на эстонский язык таким образом, чтобы качество образования минимально пострадало как для детей с родным эстонским, так и русским языками», – подчеркнул Кылварт.

Кылварт пояснил, что действующим законом действительно предусмотрено, что в первую очередь ребенку должна быть предложена школа, находящаяся максимально близко к дому, которая после перехода может оказаться школой, в которой обучение ведется преимущественно на русском языке. Однако это нерациональный подход.

«Таллинн неоднократно указывал на то, что это нелогично и неразумно. К сожалению, Министерство образования и науки ответило нам, что закон следует исполнять именно так. Мы не согласны с таким подходом и ищем решение, которое позволило бы родителю сообщать, хочет ли он, чтобы его ребенок ходил в эстонскую школу или в школу, переходящую на эстонский язык обучения», – пояснил Кылварт. Он также добавил, что город будет предлагать родителям исчерпывающие консультации, чтобы помочь им найти наилучшее решение для своих детей.