«Нам очень страшно. К этому привыкнуть невозможно»: эксклюзив от Rus.Postimees из Израиля

Дети уже неделю сидят в безопасных комнатах. Очень многие просто отказываются выходить на улицу.

Мы ехали к людям, которые согласились показать нам свой новый быт, которым они живут уже неделю. Бомбоубежище в их доме мы хотели только посмотреть, но оказалось, что мы очень вовремя туда спустились. Не успели мы начать беседу, как на моем телефоне заорала сирена и практически сразу оглушительно бабахнула ракета. Свет в бомбоубежище погас.

Так выглядит бомбоубежище, в котором прятались журналисты Postimees и местные жители в Ашкелоне. Фото: Madis Veltman

Внизу нас было не так много: мы с фотографом, Ирина, ее дочь Ксения, их милый йорк Бусинка и трое подростков – Одер и два Авраама. «Нам очень страшно. К этому привыкнуть невозможно, – говорит Ирина. – В первые дни прилеты были по десять раз в день, сейчас меньше. Но ты никогда не знаешь, когда это случится».

Ирина с трудом сдерживает слезы: «Мы продолжаем жить свою жизнь, кто-то ходит на работу, но внутри ты все время в диком напряжении… Это очень страшно. Другого слова нет. Очень и очень страшно, все это время мы шарахались от любого звука, от любого! Вот сейчас ракета прилетела, мы были уже здесь. А так мы бросаем, подпрыгивая, и бежим вниз!».

Ашкелон на юге Израиля стал объектом атак палестинских экстремистов. На фотографии – место взрыва ракеты. Фото: Madis Veltman