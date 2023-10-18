Дело Porto Franco ⟩ Харьюский уездный суд оправдал Центристcкую партию, Хиллара Тедера и Михаила Корба

Защитники Корба, Тедера и Центристской партии заявили в ходе судебных прений, что вина их подзащитных в ходе судебного производства не доказана и поэтому они должны быть оправданы.

В чем прокуратура обвиняла подсудимых?

В мае этого года Госпрокуратура предъявила Хиллару Тедеру, Михаилу Корбу и Центристской партии Эстонии обвинение в торговле влиянием. Согласно обвинению, бывший в то время генсеком НКО «Центристская партия Эстонии» Михаил Корб использовал личное и партийное влияние на мэра Таллинна в интересах Хиллара Тедера и OÜ Porto Franco, чтобы предприятие получило от мэра и подчинявшихся ему чиновников неоправданное и несправедливое преимущество при назначении платы за сервитут. В ответ Тедер, по данным досудебного расследования, обещал Центристской партии пожертвование в размере до миллиона евро.

По оценке прокуратуры, Таллиннская горуправа, назначая OÜ Porto Franco плату за сервитут, не следовала обычной практике и принципам ценообразования. В результате сумму, которую должно было уплатить OÜ Porto Franco в качестве платы за сервитут, снизили с 776 580 до 301 000 евро, а Тедер в благодарность за это пожертвовал партии 120 000 евро.