В среду Харьюский уездный суд оправдал обвинявшихся в торговле влиянием бизнесмена Хиллара Тедера, бывшего генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба и MTÜ Eesti Keskerakond.
Дело Porto Franco ⟩ Харьюский уездный суд оправдал Центристcкую партию, Хиллара Тедера и Михаила Корба
Суд также обязал государство выплатить в пользу подсудимых тысячи евро в качестве судебных издержек. Судебный процесс длился полтора года.
Судья Айме Ивансон заявила в зале суда, что вина подсудимых не была доказана. Суд не установил, что пожертвование Тедера является ответной услугой Корбу за влияние на мэра Таллинна Михаила Кылварта. По оценке судьи, речь идет о предположении без убедительных доказательств, поэтому вынести обвинительный приговор невозможно.
По словам судьи, доказательств, что Корб вообще мог влиять на Кылварта, тоже нет. Как отметила Ивансон, в структуре управления Центристской партии Корб не имел влияния на вышестоящее руководство, в том числе на Кылварта, как на члена правления.
Подсудимым возместят расходы на адвокатов: Тедеру выплатят 166 000 евро, Корбу – почти 50 000 и Центристской партии – 54 000. Однако в качестве компенсации Корб не получит зарплату члена Рийгикогу за четыре года.
Судебное решение еще не вступило в силу, Госпрокуратура может оспорить его в Таллиннском окружном суде.
В июне в ходе судебных прений государственный прокурор Таави Перн потребовал для Хиллара Тедера полтора года реального заключения, а для Михаила Корба — одного года и трех месяцев условно и испытательным сроком в два года. Для Центристской партии госпрокурор потребовал денежного штрафа в размере 750 000 евро и конфискации пожертвованных Хилларом Тедером 12 000 евро.
Поскольку Центристская партия уже имеет условный штраф в размере 250 000 евро, в случае признания вины она должна выплатить государству миллион евро. Условное наказание связано с Хилларом Тедером, которого суд признал виновным в скрытом финансировании Центристской партии. Согласно решению суда, Тедер тайно финансировал Центристскую партию, чтобы получить выгодное для себя решение от горуправы. В 2015 году бизнесмен хотел обменяться с Таллинном землей в Кадриорге.
Защитники Корба, Тедера и Центристской партии заявили в ходе судебных прений, что вина их подзащитных в ходе судебного производства не доказана и поэтому они должны быть оправданы.
В чем прокуратура обвиняла подсудимых?
В мае этого года Госпрокуратура предъявила Хиллару Тедеру, Михаилу Корбу и Центристской партии Эстонии обвинение в торговле влиянием. Согласно обвинению, бывший в то время генсеком НКО «Центристская партия Эстонии» Михаил Корб использовал личное и партийное влияние на мэра Таллинна в интересах Хиллара Тедера и OÜ Porto Franco, чтобы предприятие получило от мэра и подчинявшихся ему чиновников неоправданное и несправедливое преимущество при назначении платы за сервитут. В ответ Тедер, по данным досудебного расследования, обещал Центристской партии пожертвование в размере до миллиона евро.
По оценке прокуратуры, Таллиннская горуправа, назначая OÜ Porto Franco плату за сервитут, не следовала обычной практике и принципам ценообразования. В результате сумму, которую должно было уплатить OÜ Porto Franco в качестве платы за сервитут, снизили с 776 580 до 301 000 евро, а Тедер в благодарность за это пожертвовал партии 120 000 евро.