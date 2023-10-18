Труп 18-летнего футболиста показали в прямом эфире

Пропавшего на прошлой неделе в Испании 18-летнего футболиста Альваро Прието нашли мертвым. Тело обнаружили журналисты испанского телеканала RVTE, которые вели прямую трансляцию.
Прието пропал 12 октября и для его поисков была развернута большая кампания. На место событий 16 октября приехали и журналисты испанского телеканала, которые неожиданно обнаружили умершего молодого человека.
Репортер RVTE заметил человека, лежащего между вагонами поезда, а когда подошел ближе, оказалось, что это тело Прието. Прискорбно, что все это время велась прямая трансляция и зрители все видели. Репортер также описал тело.
Эта трансляция вызвала большой скандал в Испании. После гневных отзывов ведущие утренней программы RTVE извинились за продемонстрированные кадры.
«Мы показали кадры, которые никогда не должны были показываться. Мы очень сожалеем и приносим извинения семье Альваро», - сказал один из журналистов.
18-летний Прието играл за испанскую юниорскую команду «Кордоба». Представительная команда клуба играет в третьей лиге Испании. По мнению британского издания Daily Mail, Прието был одним из самых ярких молодых игроков этого клуба.
#DEP, Álvaro 💔 pic.twitter.com/HPH7RJu4xY— Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) October 16, 2023