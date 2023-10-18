Труп 18-летнего футболиста показали в прямом эфире

Прието пропал 12 октября и для его поисков была развернута большая кампания. На место событий 16 октября приехали и журналисты испанского телеканала, которые неожиданно обнаружили умершего молодого человека.

Репортер RVTE заметил человека, лежащего между вагонами поезда, а когда подошел ближе, оказалось, что это тело Прието. Прискорбно, что все это время велась прямая трансляция и зрители все видели. Репортер также описал тело.

Эта трансляция вызвала большой скандал в Испании. После гневных отзывов ведущие утренней программы RTVE извинились за продемонстрированные кадры.

«Мы показали кадры, которые никогда не должны были показываться. Мы очень сожалеем и приносим извинения семье Альваро», - сказал один из журналистов.