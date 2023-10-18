Обзор рынка труда в Эстонии за III квартал: недовольство оплатой труда остается высоким

Недавно опубликованный мониторинг рынка труда за третий квартал в Эстонии показывает, что по сравнению с предыдущим кварталом недовольство работников заработной платой не уменьшилось и давление на зарплаты продолжается.
По сравнению с предыдущим кварталом зарплатные ожидания работников не изменились, и 80% опрошенных по-прежнему ожидают от работодателя повышения зарплаты, в то время как только 20% респондентов довольны своей зарплатой, сообщил портал по трудоустройству CV.ee.
Как и в прошлом квартале, большинство из тех, кто ожидает повышения зарплаты в этом квартале, рассчитывают на увеличение от 11 до 20%. Несмотря на высокую степень неудовлетворенности сотрудников заработной платой, 62% опрошенных компаний не планируют повышать заработную плату в ближайшие месяцы.
«Несмотря на то, что разрыв между зарплатными ожиданиями и реальностью достаточно велик, работники должны понимать, что сейчас на рынке труда сложный период, и необходимо дать работодателям время адаптироваться к текущей ситуации. Несмотря на сложные времена, сейчас очень удачное время для найма новых сотрудников, поскольку на рынке труда много мотивированных и квалифицированных кандидатов, которые ждут возможности проявить себя», - пояснила менеджер по маркетингу CV.ee Карла Одер.