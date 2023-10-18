Обзор рынка труда в Эстонии за III квартал: недовольство оплатой труда остается высоким

По сравнению с предыдущим кварталом зарплатные ожидания работников не изменились, и 80% опрошенных по-прежнему ожидают от работодателя повышения зарплаты, в то время как только 20% респондентов довольны своей зарплатой, сообщил портал по трудоустройству CV.ee.

Как и в прошлом квартале, большинство из тех, кто ожидает повышения зарплаты в этом квартале, рассчитывают на увеличение от 11 до 20%. Несмотря на высокую степень неудовлетворенности сотрудников заработной платой, 62% опрошенных компаний не планируют повышать заработную плату в ближайшие месяцы.