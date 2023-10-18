Как вы думаете, фотографировать через забор опасно?

Näitusel «Igaüks on kodus» on kunstnik toonud vaataja ette Haapsalu, Narva ja Pärnu, kuid tema fotodel ei avane ei turistlikud ega ka koduajakirjadest tuttavad nunnud vaated, neil pole ka ei ajaloolilisi ega kaasaegseid arhitektuuripärleid.
Сам по себе этот факт не обязательно является чем-то опасным, фотографирующим может быть, например, фотохудожник. Так, Эве Кийлер нафотографировала на целую выставку «Все дома», которая экспонируется галерее Vabaduse до 8 ноября 2023 года.
На выставке «Все дома» фотохудожник представила зрителю Хаапсалу, Нарву и Пярну, но на ее фотографиях вы не увидите ни туристических, ни глянцевых открыточных видов, а также не найдете жемчужин исторической и современной архитектуры. Объектив Эве Кийлер зафиксировал фасады домов в тех районах в Хаапсалу, Нарве и Пярну, где в разнообразной во времени и пространстве жилой среде либо идет процесс реконструкции, либо видны следы длительного использования.
Наряду с домами важную роль также играют дворы – и продуманные ландшафтными архитекторами сады, и свободно сформированные городские островки природы. Автор фотографий говорит, что ее интересуют кварталы, построенные в предыдущие десятилетия, где на протяжении длительного периода времени формировались следы деятельности их жителей; где возникли пустоты, которые не удалось заполнить стандартными строениями, и жители в своих дворах применили личные эстетические решения. Эти пространства являются лицом жителей городов и важной частью их идентичности.
Хотя большинство фотографий сделаны в тихие ранние утренние часы и на снимках мало людей, их присутствие хорошо ощущается. Кийлер концептуализировала созданную человеком среду, указала на ее пространственное воздействие как на важную часть визуального восприятия мира и отразила личный выбор людей, живущих в этих домах.
Исходя из методологии фотографа, эти виды городов можно назвать и социологическими дневниками: каждый экспонат для выставки выбран из тысяч снимков. При создании композиции выставки изменились и акценты снимков, и, таким образом, экспозиция, представленная на суд зрителя, это нечто иное, чем объективный обзор действительности, свойственный документальной фотографией. Городские виды Эве Кийлер представляют собой городские рассказы или микродрамы и ярко отражают позицию автора. Она считает, что еще более правдивое и достоверное документирование ее дневниковых фотонаблюдений потребует более плотной упаковки информации, возможно, скорее в форме книги или видео.
В последние годы Кийлер сосредоточилась на изображениях городского ландшафта и временнЫх срезов. Ее известные выставки городских пейзажей — «Место съемки у моря» в галерее Vabaduse (2020), «Все дороги ведут к морю» в городской галерее Хаапсалу (2021) и «Один в городе» в галерее академической библиотеки TLÜ (2022). Серия городских пейзажей Кийлер экспонировалась на первой Рижской биеннале современного искусства (RIBOCA, 2018) и на фестивале Fictions Documentaries в Каркассоне, Франция (2021).
Эве Кийлер окончила ERKI по специальности «Архитектура интерьера» (1986) и получила степень магистра культурологии в Голдсмитс-колледже Лондонского университета (2003). С 2015 года преподает в Балтийской школе кино, медиа и искусства Таллиннского университета.