Как вы думаете, фотографировать через забор опасно?

Сам по себе этот факт не обязательно является чем-то опасным, фотографирующим может быть, например, фотохудожник. Так, Эве Кийлер нафотографировала на целую выставку «Все дома», которая экспонируется галерее Vabaduse до 8 ноября 2023 года.

На выставке «Все дома» фотохудожник представила зрителю Хаапсалу, Нарву и Пярну, но на ее фотографиях вы не увидите ни туристических, ни глянцевых открыточных видов, а также не найдете жемчужин исторической и современной архитектуры. Объектив Эве Кийлер зафиксировал фасады домов в тех районах в Хаапсалу, Нарве и Пярну, где в разнообразной во времени и пространстве жилой среде либо идет процесс реконструкции, либо видны следы длительного использования.

Фрагмент выставки «Все дома». Фото: Eve Kiiler

Наряду с домами важную роль также играют дворы – и продуманные ландшафтными архитекторами сады, и свободно сформированные городские островки природы. Автор фотографий говорит, что ее интересуют кварталы, построенные в предыдущие десятилетия, где на протяжении длительного периода времени формировались следы деятельности их жителей; где возникли пустоты, которые не удалось заполнить стандартными строениями, и жители в своих дворах применили личные эстетические решения. Эти пространства являются лицом жителей городов и важной частью их идентичности.