В Харьюмаа в водопроводной воде обнаружены колибактерии

Компания Lahevesi AS, отвечающая за водоснабжение волости Ляэне-Харью, просит жителей Харью-Ристи воздержаться от употребления некипяченой водопроводной воды - проба воды, взятая в населенном пункте, была заражена бактерией.
«Lahevesi AS взяла пробу воды из водозаборного колодца поселка Харью-Ристи, которая показала наличие колиморфных бактерий», - сообщила волость в социальных сетях, добавив, что компания приступила к тщательной дезинфекции, то есть хлорированию воды в колодце.
В волости добавили, что, поскольку очистка займет некоторое время, жителей просят не употреблять водопроводную воду.
«Новые пробы будут взяты компанией Lahevesi AS 20 октября. Затем они будут проанализированы лабораторией Департамента здоровья, после чего будет выпущен отчет о результатах, вероятно, не позднее 27 октября», - добавили в заявлении.