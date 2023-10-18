В Харьюмаа в водопроводной воде обнаружены колибактерии

«Lahevesi AS взяла пробу воды из водозаборного колодца поселка Харью-Ристи, которая показала наличие колиморфных бактерий», - сообщила волость в социальных сетях, добавив, что компания приступила к тщательной дезинфекции, то есть хлорированию воды в колодце.

В волости добавили, что, поскольку очистка займет некоторое время, жителей просят не употреблять водопроводную воду.