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Финские следователи идентифицировали некоторые суда, подозреваемые в повреждении газопровода

Мейнхард Пулк
, журналист
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Атомное грузовое судно«Севморпуть».
Атомное грузовое судно«Севморпуть». Фото: ATOMFLOT

Во вторник Национальное бюро расследований Финляндии опубликовало данные о том, что им удалось идентифицировать суда, находившиеся вблизи газопровода в момент аварии на BalticConnector.

«Суда, находившиеся в этом районе в момент инцидента, были идентифицированы на основе открытых данных. Расследование было сосредоточено на ряде судов, таких как NewNew Polarbear и “Севморпуть”, а также на других судах, которые, согласно полученным данным, находились в этом районе в момент повреждения», - сказал Ристо Лохи, следователь Национального бюро расследований Финляндии.

В то время как в предыдущих сообщениях СМИ о повреждении эстонско-финского газопровода упоминался российский нефтяной танкер SVG Flot, который стоял на якоре у BalticConnector в роковые выходные, то китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear под флагом Гонконга проходил гораздо ближе к трубопроводу, писал во вторник Postimees.

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