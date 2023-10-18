Во вторник Национальное бюро расследований Финляндии опубликовало данные о том, что им удалось идентифицировать суда, находившиеся вблизи газопровода в момент аварии на BalticConnector.
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Финские следователи идентифицировали некоторые суда, подозреваемые в повреждении газопровода
«Суда, находившиеся в этом районе в момент инцидента, были идентифицированы на основе открытых данных. Расследование было сосредоточено на ряде судов, таких как NewNew Polarbear и “Севморпуть”, а также на других судах, которые, согласно полученным данным, находились в этом районе в момент повреждения», - сказал Ристо Лохи, следователь Национального бюро расследований Финляндии.