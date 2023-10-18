Финские специалисты идентифицировали некоторые суда, подозревающиеся в повреждении газопровода

«Суда, находившиеся в этом районе в момент инцидента, были идентифицированы на основе открытых данных. Расследование было сосредоточено на ряде судов, таких как NewNew Polarbear и “Севморпуть”, а также на других судах, которые, согласно полученным данным, находились в этом районе в момент повреждения», - сказал сотрудник Национального бюро расследований Финляндии Ристо Лохи.