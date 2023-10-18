Торговым центрам пора перестраиваться – и в прямом, и в переносном смыслах

Во время пандемии электронные покупки росли быстро и значительно, но когда ограничения закончились, люди вернулись в магазины, и доля электронной коммерции в странах Балтии по-прежнему значительно ниже, чем, например, в США или Великобритании.

«Общий уровень вакантных площадей в традиционных торговых центрах во втором квартале этого года оставался низким – 4% в Таллинне, 6,1% в Риге и 2,2% в Вильнюсе. Однако общий уровень свободных площадей на рынке неравномерно распределяется по торговым центрам, и именно небольшие и морально устаревшие центры испытывают сильное давление в плане увеличения свободных площадей, что означает необходимость перепроектирования центров», - отметил руководитель отдела недвижимости и строительства Swedbank Эро Вийк.

Во втором квартале не произошло существенных изменений в ценах аренды на хорошо работающие торговые площади, т. е. на торговые площади, пользующиеся популярностью у посетителей.

В Таллинне цены составили 24-45 евро за квадратный метр, в Риге – 23-40 евро, а в Вильнюсе – 25-50 евро за квадратный метр. В тех центрах, где наблюдается тенденция к снижению числа посетителей, в скором времени может начаться падение цен на аренду.

Несмотря на стабильную ситуацию, центрам придется адаптироваться к новым потребителям, поскольку молодое поколение также предпочитает совершать покупки через интернет и на различных международных площадках. «Конкуренция между торговцами растет, поскольку международные платформы все активнее выходят на балтийский рынок, а скорость и качество доставки, которые со временем улучшились, достигли такого высокого уровня, что составляют очень сильную конкуренцию розничным торговцам, работающим в торговых центрах», – добавил Вийк.