Кто заказывает музыку: осенний кошмар на наших улицах

Исполнительный директор Pindi Kinnisvarahaldus Рональд Тыниссон сказал, что листодувки и орудующие ими работники службы уборки улиц с годами превратились, наряду с плохой погодой, в своего рода символы осенних кошмаров.

«Операторы листодувок часто становятся объектами брани или угроз, а порой их просто вынуждают покинуть объект. Многим не нравится рокот этих машин ранним утром, но если листодувки включают, например, в полдень, то это, в свою очередь, беспокоит пожилых людей и семьи, находящиеся дома с маленькими детьми», – описывает Тыниссон.

«К сожалению, сами фирмы по поддержанию зеленых территорий в порядке вовсе не отдают предпочтение листодувкам. С ними физически тяжело работать, и их громкий рокот ухудшает самочувствие также и самих работников. Однако уборка листвы при помощи листодувок обходится для заказчиков в несколько раз дешевле, чем уборка листьев граблями и прочими инструментами, и вместо того, чтобы злиться на работника, советуем вам поинтересоваться, кто является заказчиком услуги», – добавил он.