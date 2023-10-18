Забастовка учителей может привести к закрытию не только школ, но и детских садов

Руководитель Эстонского союза работников детских садов (ELAL) Эвелин Сарапуу отметила, что о необходимости довести зарплату педагогов до уровня сопоставимых профессий заявляли весной все партии нынешней коалиции.

«Повышение зарплаты учителей в коалиционном соглашении на сегодняшний день является невыполненным обещанием, что создало ситуацию, когда эстонская профессия учителя готова постоять за себя», – сказала Сарапуу.

Представитель работников детских садов сказала, что все надеются, что правительство не нарушит соглашение об оплате труда учителей и что в случае забастовки учителей воспитатели детских садов будут иметь законное право присоединиться к ним.

«Забастовка неприятна для всех, но это последний шаг, разрешенный законом, если правительство действительно последовательно отказывается выполнять договоренности. Если из-за сложившейся ситуации забастуют школьные учителя, то существует возможность одновременной забастовки в поддержку воспитателей детских садов, к которой под защитой закона могут присоединиться все воспитатели детских садов по всей Эстонии», - отметила она.

По словам председателя Профсоюза работников образования Эстонии (EHL) Реэмо Вольтри, согласно опросу, проведенному в сентябре-октябре, к забастовке готовы более 80% воспитателей детских садов и более 90% школьных учителей.