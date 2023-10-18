Забастовка учителей может привести к закрытию не только школ, но и детских садов

Глава Эстонского союза работников детских садов сообщила, что помимо школ к забастовке готовы и воспитатели детских садов, что затронет более 100 000 родителей и их работодателей по всей Эстонии.
Руководитель Эстонского союза работников детских садов (ELAL) Эвелин Сарапуу отметила, что о необходимости довести зарплату педагогов до уровня сопоставимых профессий заявляли весной все партии нынешней коалиции.
«Повышение зарплаты учителей в коалиционном соглашении на сегодняшний день является невыполненным обещанием, что создало ситуацию, когда эстонская профессия учителя готова постоять за себя», – сказала Сарапуу.
Представитель работников детских садов сказала, что все надеются, что правительство не нарушит соглашение об оплате труда учителей и что в случае забастовки учителей воспитатели детских садов будут иметь законное право присоединиться к ним.
«Забастовка неприятна для всех, но это последний шаг, разрешенный законом, если правительство действительно последовательно отказывается выполнять договоренности. Если из-за сложившейся ситуации забастуют школьные учителя, то существует возможность одновременной забастовки в поддержку воспитателей детских садов, к которой под защитой закона могут присоединиться все воспитатели детских садов по всей Эстонии», - отметила она.
По словам председателя Профсоюза работников образования Эстонии (EHL) Реэмо Вольтри, согласно опросу, проведенному в сентябре-октябре, к забастовке готовы более 80% воспитателей детских садов и более 90% школьных учителей.
По последним данным портала данных об образовании Haridussilm, в Эстонии насчитывается около 600 детских садов, которые посещают около 70 000 детей. «Это означает, что в случае забастовки не менее 100 000 человек будут вынуждены на время перенести свои рабочие дела, и их работодатели должны будут это учесть», - сказал Вольтри.
Сарапуу подчеркнула, что в настоящее время воспитателей детских садов больше всего беспокоит желание государства отвязать их зарплату от зарплаты школьных учителей.
«Сегодня минимальная зарплата воспитателей детских садов привязана к минимальной зарплате школьных учителей, что также обеспечивает справедливую оплату труда воспитателей детских садов. Однако если отвязать зарплату воспитателей детских садов от зарплаты школьных учителей, вскоре ситуация вернется к тому, что зарплата воспитателей детских садов будет определяться только местными властями, и в разных регионах Эстонии она может отличаться в три раза», – сказала она.
«Минимальная зарплата воспитателей детских садов должна оставаться связанной с минимальной зарплатой школьных учителей, чтобы зарплата всех воспитателей соответствовала времени и чтобы все воспитатели, выполняющие одинаковую работу, получали одинаковую зарплату», - сказала Сарапуу, добавив, что правление ELAL поддерживает право каждого человека отстаивать свои условия труда.