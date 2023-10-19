Фото ⟩ «Если мир будет против русских, я буду против этого мира»: человеку в провокационной одежде удалось пересечь границу Эстонии

«Этот человек ехал в автобусе Lux Express из Санкт-Петербурга. На границе в Нарве куртку поверх худи с надписью "Если мир будет против русских, я буду против этого мира" он не надевал. Спереди на худи была изображена красная звезда, в ней серп и молот, а под ней большими буквами написано "РУССКИЕ" и что-то еще более мелким шрифтом», – рассказал читатель Rus.Postimees, который ехал в одном автобусе вместе с этим человеком и успел запечатлеть его со спины.



По словам очевидца, несмотря на явную провокацию, пассажир не буянил и не привлекал к себе внимания, вел себя, как все. «Но свитер и надписи на нем были точно видны всем», – отмечает он.