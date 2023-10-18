На строительство основной трассы Rail Baltic Эстония получит из европейского фонда приличную сумму

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства климата. Государство внесет 34 млн евро, а общий объем инвестиций составит 230 миллионов евро В целом проект Rail Baltic, вместе с собственным вкладом стран Балтии, получит от очередного тура финансирования порядка 1,1 миллиарда евро.

«Финансирование, запрошенное практически в полном объеме, свидетельствует о приоритетности Rail Baltic - одного из крупнейших и наиболее важных инфраструктурных проектов в регионе. С одной стороны, высокоскоростное железнодорожное сообщение с Европой откроет возможности для нашей экономики и повысит безопасность, а с другой - окажет существенное влияние на снижение воздействия на окружающую среду, ограничив нашу зависимость от автомобильного транспорта и стимулируя переход на более экологичные виды транспорта», - сказал министр климата Кристен Михал.