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На строительство основной трассы Rail Baltic Эстония получит из европейского фонда приличную сумму

BNS
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Rail Baltic.
Rail Baltic. Фото: www.railbaltic.info

Во вторник было подписано соглашение о финансировании, в соответствии с которым Эстонии будет выделено 196 млн евро из Фонда объединения Европы (CEF) на завершение строительства оснований для первых трех участков скоростной железнодорожной магистрали Rail Baltic, включая соответствующие переходы и развязки.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства климата. Государство внесет 34 млн евро, а общий объем инвестиций составит 230 миллионов евро В целом проект Rail Baltic, вместе с собственным вкладом стран Балтии, получит от очередного тура финансирования порядка 1,1 миллиарда евро.

«Финансирование, запрошенное практически в полном объеме, свидетельствует о приоритетности Rail Baltic - одного из крупнейших и наиболее важных инфраструктурных проектов в регионе. С одной стороны, высокоскоростное железнодорожное сообщение с Европой откроет возможности для нашей экономики и повысит безопасность, а с другой - окажет существенное влияние на снижение воздействия на окружающую среду, ограничив нашу зависимость от автомобильного транспорта и стимулируя переход на более экологичные виды транспорта», - сказал министр климата Кристен Михал.

Средства, полученные по результатам конкурса, будут направлены на строительство почти 22 км магистральной линии Rail Baltic в Эстонии. Всего будет построено три участка пути: 7,2 км на линии Лооне-Алу, 4,8 км на линии Юлемисте-Сооодевахе и 9,4 км от границы Харью и Рапламаа до Лооне. На сегодня объявлены тендеры на строительство всех участков. Их строительство должно быть завершено не позднее 2027 года.

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