Серьезно? Россия предложила свою кандидатуру в качестве принимающей страны на зимней Олимпиаде 2026

Как известно два года назад Россия развязала войну в Украине. Из-за этого на страну был наложен ряд санкций, в том числе она лишилась права организовывать различные спортивные мероприятия. Российских спортсменов не допускают на международную арену. До сих пор неясно, попадут ли они на летние Олимпийские игры в Париже. А до зимней Олимпиады осталось немногим более двух лет.
И сейчас… Даже российский портал sport24.ru начал статью с вопроса «Что?»
Да, у организатора зимней Олимпиады – Италии – имеется проблема с проведением соревнований по санному спорту (в том числе скелетон и бобслей), поскольку государство отказалось вкладывать средства в строительство спецтрассы. Руководитель оргкомитета Джованни Малаго сообщил порталу Reuters, что для поиска решения работают во всех направлениях.
В некоторых соседних странах имеются хорошие санные желобы, сейчас основным кандидатом является Инсбрук – олимпийский город Австрии.
Но! Свою помощь предлагают и россияне.
Трасса на олимпийском объекте 2014 года под Сочи все еще находится в хорошем состоянии. А один из руководителей сборной России по санному спорту Валентин Гетманов рассказал агентству ТАСС, что олимпийские соревнования 2026 года можно было бы провести там. До начала войны там проводились и чемпионат мира, и многие этапы Кубков мира.