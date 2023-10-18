Серьезно? Россия предложила свою кандидатуру в качестве принимающей страны на зимней Олимпиаде 2026

Как известно два года назад Россия развязала войну в Украине. Из-за этого на страну был наложен ряд санкций, в том числе она лишилась права организовывать различные спортивные мероприятия. Российских спортсменов не допускают на международную арену. До сих пор неясно, попадут ли они на летние Олимпийские игры в Париже. А до зимней Олимпиады осталось немногим более двух лет.