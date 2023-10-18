Лягушка на упаковке продукта ⟩ Что на самом деле означает этот необычный логотип?

Чтобы обеспечить жизнеспособность производства какао, устойчивое взаимодействие с природой, средства к существованию и социальную защиту фермеров, произведенное экологически устойчивым способом сырье стали сертифицировать, и с каждым годом сертификация становится все популярнее.

Конечно, есть люди и организации, которые выступают против такого развития событий, но снижение рисков в развивающихся странах важно для будущего всего мира - с точки зрения климата, природы и людей.

Логотип с лягушкой - один из наиболее признанных и ценных сертификатов во всем мире, которым гордятся производители. Kalev уже почти десять лет использует какао, имеющее различные сертификаты.

Право на использование логотипа в виде лягушки получить нелегко - недостаточно просто приобрести сертифицированное какао. Получение маркировки сопровождается аудитами, в том числе, чтобы убедиться, что поставки какао контролируются и что деятельность компании основана на защите окружающей среды и социальной ответственности.

Rainforest Alliance - некоммерческая организация, регулирующая использование логотипа в виде лягушки. Она работает в 70 странах, и ее стандарты основаны на четырех принципах: защита лесов, балансирование климата, защита прав человека и экономическая стабильность в развивающихся регионах.

Различные исследования показали, что, помимо защиты окружающей среды, программа также способствовала росту урожайности, увеличению доходов жителей развивающихся стран и улучшению условий жизни десятков тысяч людей.