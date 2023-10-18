Лягушка на упаковке продукта ⟩ Что на самом деле означает этот необычный логотип?

Этикетка с изображением лягушки на продуктах вызвала необоснованную панику из-за распространения дезинформации.
Kalev, крупнейший в Эстонии производитель сладостей, в последние месяцы получил ряд вопросов и прямой критики по поводу логотипа в виде лягушки на своей продукции. Распространители ложной информации создали во всем мире ситуацию, когда производителям приходится постоянно «доказывать», что за известным символом устойчивости стоит поддержка охраны природы и устойчивого сельского хозяйства, а не теории заговора о вакцинах и ядах. Руководитель по устойчивому развитию Orkla Eesti Эвелин Хейберг объясняет происхождение логотипа с лягушкой.
В эпоху информационной перегрузки и групп в социальных сетях неудивительно, что распространяемая информация имеет неравномерное качество, но то, что происходит с логотипом-лягушкой, все же является неожиданностью для производителей во всем мире. В целом люди могут оценить экологически устойчивое управление, сохранение видов растений и животных, предотвращение детского труда и другие аспекты устойчивого развития, но теперь можно говорить об активной группе давления, которая распространяет информацию, о том, что устойчивые товары опасны, содержат вакцины и яды, от которых люди болеют, а за всем этим стоит предполагаемый глобальный заговор.
Что на самом деле означает изображение лягушки?
Это широко используемый и признанный во всем мире знак сертификата Rainforest Alliance, который помогает потребителям узнавать и выбирать продукты, поддерживающие благополучие людей и окружающей среды. К сожалению, какао-деревья растут на довольно узком участке суши недалеко от экватора: в таких странах, жизнь которых в нашем развитом обществе трудно себе представить, где люди сталкиваются с нехваткой продовольствия и воды, ограничением прав человека, вооруженными конфликтами и действиями, которые можно назвать зеленым переходом наоборот.
Чтобы обеспечить жизнеспособность производства какао, устойчивое взаимодействие с природой, средства к существованию и социальную защиту фермеров, произведенное экологически устойчивым способом сырье стали сертифицировать, и с каждым годом сертификация становится все популярнее.
Конечно, есть люди и организации, которые выступают против такого развития событий, но снижение рисков в развивающихся странах важно для будущего всего мира - с точки зрения климата, природы и людей.
Логотип с лягушкой - один из наиболее признанных и ценных сертификатов во всем мире, которым гордятся производители. Kalev уже почти десять лет использует какао, имеющее различные сертификаты.
Право на использование логотипа в виде лягушки получить нелегко - недостаточно просто приобрести сертифицированное какао. Получение маркировки сопровождается аудитами, в том числе, чтобы убедиться, что поставки какао контролируются и что деятельность компании основана на защите окружающей среды и социальной ответственности.
Rainforest Alliance - некоммерческая организация, регулирующая использование логотипа в виде лягушки. Она работает в 70 странах, и ее стандарты основаны на четырех принципах: защита лесов, балансирование климата, защита прав человека и экономическая стабильность в развивающихся регионах.
Различные исследования показали, что, помимо защиты окружающей среды, программа также способствовала росту урожайности, увеличению доходов жителей развивающихся стран и улучшению условий жизни десятков тысяч людей.