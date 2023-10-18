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Неймар получил серьезную травму, его унесли с поля на носилках

rus.postimees.ee
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Неймара увезли с матча на спецтранспорте.
Неймара увезли с матча на спецтранспорте. Фото: Matilde Campodonico

На выездном матче с Уругваем в рамках отборочного турнира ЧМ-2026 лидер сборной Бразилии по футболу Неймар получил серьезную травму и не смог доиграть первый тайм.

Сообщается, что спортсмен серьезно повредил колено, причем настолько серьезно, что Неймару понадобились носилки и спецмашина, которая увезла его с поля. Кстати, Неймар покидал поле в слезах – от расстройства.

Неймара заменил Ришарлисон, но команде это не помогло - уругвайцы впервые за 22 года победили бразильцев в квалификации мирового первенства со счетом 2:0.

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