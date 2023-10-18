В Доме Хопнера начнется новый курс лекций по истории Таллинна

7 декабря 2023 г. в 18:00

Лекция «Здания посольств в Старом Таллинне»

Лектор: Марина Дунаева

Недавно в прессе писали о малышке, которая появилась на свет «между Китаем и Украиной», в машине скорой помощи, которая мчалась в Таллинне по Нарвскому шоссе, проезжая посольства обоих государств. Действительно, каждое посольство — небольшой клочок территории той или иной страны. И многие из них расположены в Старом городе. Когда они у нас появились и как выбирали месторасположение? Имеет ли значение экстерьер дома, виды из окон, история здания? Не мешает ли представителям Канады привидение Серой дамы? Кто и почему подарил особняк посольству Финляндии?

14 декабря 2023 г. в 18:00

Лекция «Таллиннские кинотеатры»

Лектор: Марина Дунаева

Когда в Таллинн прибыл свой «человек с бульвара Капуцинов» и началась история местного кино и кинотеатров? Чем отличались кинотеатры прошлого от современных? Какие из них уцелели до наших дней, а от каких осталась только память – порой самая неожиданная? Какие фильмы крутили в старинных «синематографах»? Наконец, какой из старых кинотеатров приходится тезкой автору лекции? Был в Таллинне и такой! А был и другой, по сей день связанный со зрелищными искусствами, где не только показывали кино, но и снимали. И снимают до сих пор!

21 декабря 2023 г. в 18:00

Лекция «Дом, в котором жил Константин Пятс»

Лектор: Артур Модебадзе