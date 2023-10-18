Пандемия коронавируса, война в Украине и нестабильные времена в экономике изменили покупательское поведение жителей Эстонии: они больше не заказывают автомобили с завода в том же объеме, как раньше, следует из статистики продаж Topauto.
Новые покупательские тенденции в Эстонии: вариант покупки автомобиля в салоне вытесняет заказ с завода
По статистике покупатели стали более конкретны и посещают автосалоны с желанием приобрести конкретное транспортное средство.
По словам менеджера по продажам Topauto Янека Эскора, последние три года изменили покупательское поведение жителей Эстонии, и все меньше и меньше людей делают предзаказ автомобиля. Покупатели рассматривают варианты автомобилей из числа уже имеющихся в автосалоне моделей.
В этом году доля автомобилей, заказанных с завода, в общем объеме продаж почти на треть ниже, чем в прошлом году, согласно статистике автосалона, при этом общее число продаж выросло на пять процентов. Предпочтение отдается товарам, которые доступны сразу.
«Люди явно более осторожны в своем поведении и хотят посмотреть, какие машины можно получить в самое ближайшее время. К счастью, автосалоны готовы предложить покупателю разнообразный выбор», - прокомментировал Эскор.
По словам руководителя по продажам Topauto, время заказа с завода варьируется в зависимости от марки и модели автомобиля и может занять от четырех до восьми месяцев. При очень специфических запросах прибытие нового автомобиля может занять и до года.
«Для CUPRA и SEAT время ожидания заказа в среднем составляет четыре месяца, но для Hyundai, например, оно может быть больше. При этом у нас в наличии уже имеются популярные электромобили Hyundai IONIQ5 и IONIQ6», - говорит он.
В третьем квартале этого года продажи Topauto выросли на 19 процентов по сравнению с третьим кварталом прошлого года, при этом количество первичных обращений клиентов несколько снизилось.
«Это показывает, что люди задумываются о покупке нового автомобиля больше, чем раньше, и те, кто поставил перед собой цель купить новый автомобиль, обязательно это сделают. Исчезла тенденция нескольких лет назад, когда запросов было значительно больше, но до сделки купли-продажи доходил меньший процент, чем сегодня», - сказал Эскор.
Как и в случае с новыми автомобилями, продажи подержанных автомобилей также продемонстрировали рост в третьем квартале, увеличившись на 19 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.