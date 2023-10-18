Новые покупательские тенденции в Эстонии: вариант покупки автомобиля в салоне вытесняет заказ с завода

По статистике покупатели стали более конкретны и посещают автосалоны с желанием приобрести конкретное транспортное средство.

По словам менеджера по продажам Topauto Янека Эскора, последние три года изменили покупательское поведение жителей Эстонии, и все меньше и меньше людей делают предзаказ автомобиля. Покупатели рассматривают варианты автомобилей из числа уже имеющихся в автосалоне моделей.

В этом году доля автомобилей, заказанных с завода, в общем объеме продаж почти на треть ниже, чем в прошлом году, согласно статистике автосалона, при этом общее число продаж выросло на пять процентов. Предпочтение отдается товарам, которые доступны сразу.

«Люди явно более осторожны в своем поведении и хотят посмотреть, какие машины можно получить в самое ближайшее время. К счастью, автосалоны готовы предложить покупателю разнообразный выбор», - прокомментировал Эскор.

По словам руководителя по продажам Topauto, время заказа с завода варьируется в зависимости от марки и модели автомобиля и может занять от четырех до восьми месяцев. При очень специфических запросах прибытие нового автомобиля может занять и до года.

«Для CUPRA и SEAT время ожидания заказа в среднем составляет четыре месяца, но для Hyundai, например, оно может быть больше. При этом у нас в наличии уже имеются популярные электромобили Hyundai IONIQ5 и IONIQ6», - говорит он.

В третьем квартале этого года продажи Topauto выросли на 19 процентов по сравнению с третьим кварталом прошлого года, при этом количество первичных обращений клиентов несколько снизилось.

«Это показывает, что люди задумываются о покупке нового автомобиля больше, чем раньше, и те, кто поставил перед собой цель купить новый автомобиль, обязательно это сделают. Исчезла тенденция нескольких лет назад, когда запросов было значительно больше, но до сделки купли-продажи доходил меньший процент, чем сегодня», - сказал Эскор.