Рихо Террас ⟩ ХАМАС достиг своей первой цели

Против Израиля была совершена беспрецедентная террористическая атака, за которой последовала явная поддержка Израиля со стороны Запада. ХАМАС и его союзники сейчас работают над тем, чтобы подорвать эту поддержку, и именно поэтому нельзя спешить с выводами о взрыве в больнице Аль-Ахли аль-Араби в Газе, произошедшем вчера вечером. Нам нужны расследования и четкие ответы, а не поспешные выводы.

Напряженность в регионе нарастает

Первые отклики в международных СМИ были болезненными для Израиля. Понятно, что нападения на гражданскую инфраструктуру ни в коем случае нельзя оправдывать, и, если обвинения правдивы, ситуация серьезная. Однако следует иметь в виду, что Израиль отрицает свою ответственность и подчеркивает, что, по их данным, больница была обстреляна ракетами палестинского «Исламского джихада».

Даже если окажется, что в данном случае виноват Израиль, антиизраильские силы достигли первоначально желаемого результата, поскольку первые осуждающие отклики последовали из арабских стран. Одной из целей нападения ХАМАС было создание напряженности в отношениях между Израилем и его ближайшими соседями, и эта цель достигнута.