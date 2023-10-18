Рихо Террас ⟩ ХАМАС достиг своей первой цели

Западные страны находятся в очень тяжелом положении, население Ближнего Востока охвачено яростью против нас, считает евродепутат Рихо Террас («Отечество»).
Против Израиля была совершена беспрецедентная террористическая атака, за которой последовала явная поддержка Израиля со стороны Запада. ХАМАС и его союзники сейчас работают над тем, чтобы подорвать эту поддержку, и именно поэтому нельзя спешить с выводами о взрыве в больнице Аль-Ахли аль-Араби в Газе, произошедшем вчера вечером. Нам нужны расследования и четкие ответы, а не поспешные выводы.
Напряженность в регионе нарастает
Первые отклики в международных СМИ были болезненными для Израиля. Понятно, что нападения на гражданскую инфраструктуру ни в коем случае нельзя оправдывать, и, если обвинения правдивы, ситуация серьезная. Однако следует иметь в виду, что Израиль отрицает свою ответственность и подчеркивает, что, по их данным, больница была обстреляна ракетами палестинского «Исламского джихада».
Даже если окажется, что в данном случае виноват Израиль, антиизраильские силы достигли первоначально желаемого результата, поскольку первые осуждающие отклики последовали из арабских стран. Одной из целей нападения ХАМАС было создание напряженности в отношениях между Израилем и его ближайшими соседями, и эта цель достигнута.
Кроме того, это дает возможность поднять голову антизападным силам на Ближнем Востоке. В Ливане в посольство США бросали камни и выкрикивали фразы «смерть Америке» и «смерть Израилю». В Иордании звучала поддержка ХАМАС и призывы к иорданскому правительству расторгнуть мирное соглашение с Израилем. В Иране, напротив, демонстранты скандировали «смерть Франции и Англии». Таким образом, кто бы ни был виновником, протестам удалось вызвать у населения сильный гнев против демократического Запада.
Главное - сохранять спокойствие и дождаться результатов расследования. Задача Израиля будет нелегкой. Он должен обеспечить защиту собственного народа от террора. Однако устранение угрозы означает проведение военных операций в одном из самых густонаселенных районов мира - секторе Газа. И это в условиях, когда террористы с удовольствием используют гражданское население в качестве живого щита.
Поэтому Запад находится в сложном положении. Мы должны поддерживать Израиль, но в то же время эта поддержка не должна наносить ущерб нашим фундаментальным ценностям, к которым, несомненно, относится защита невинных человеческих жизней. Однако никто не должен забывать, что нынешний конфликт, унесший тысячи жизней, был начат не Израилем, а террористами ХАМАС.