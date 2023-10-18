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Видео ⟩ Корб о решении суда: рядом с моим именем больше не напишут «подозревающийся в коррупции»

Андрес Эйнманн
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Михаил Корб.
Михаил Корб. Фото: Pilt videost

В среду Харьюский уездный суд оправдал бывшего генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба, которого в числе прочих обвиняли в торговле влиянием. И хотя прокуратура намерена оспорить решение суда, Корб считает себя оправданным человеком.

– Господин Корб, вы ждали оправдательного приговора?
– Безусловно, меня потряхивало, так как никогда не знаешь, каким будет решение. Но услышав комментарий судьи, я почувствовал, что, как и раньше я был убежден, что в свое время сделал все правильно и не нарушил ни одного закона. Суд счел также, тем самым подтвердив мое мнение.

– Но это только суд первой инстанции. Верите ли вы, что окружной и государственный суды вас оправдают? Прокуратура, скорее всего, обжалует это решение.
– Конечно, обжалует и я это учитываю. Но повторюсь: услышав сегодня аргументы, которые озвучила судья, я не представляю, как прокуратура будет дальше действовать. Безусловно, у них есть возможность и они используют ее, но сегодняшнее решение придало мне уверенности.

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