Видео ⟩ Корб о решении суда: рядом с моим именем больше не напишут «подозревающийся в коррупции»

В среду Харьюский уездный суд оправдал бывшего генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба, которого в числе прочих обвиняли в торговле влиянием. И хотя прокуратура намерена оспорить решение суда, Корб считает себя оправданным человеком.
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– Господин Корб, вы ждали оправдательного приговора?
– Безусловно, меня потряхивало, так как никогда не знаешь, каким будет решение. Но услышав комментарий судьи, я почувствовал, что, как и раньше я был убежден, что в свое время сделал все правильно и не нарушил ни одного закона. Суд счел также, тем самым подтвердив мое мнение.