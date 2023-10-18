После вынесения в среду оправдательных приговоров Хиллару Тедеру, Михаилу Корбу и Центристской партии главный государственный прокурор Таави Перн заявил, что прокуратура намерена оспорить приговор в Таллиннском окружном суде.
Прокурор о деле Porto Franco: мы оспорим оправдательные приговоры Тедеру, Корбу и Центристской партии
«Прокуратура выдвинула обвинения против Михаила Корба, Хиллара Тедера и Центристской партии, потому, что в отношениях с государством или местным самоуправлением никто не должен иметь несправедливого преимущества перед другими из-за того, кого он с кем-то знаком или кого-то финансов поддерживает», - пояснил Перн.
По словам Перна, собранные прокуратурой доказательства подтверждают, что ходатайство о выплате сервитута для Porto Franco, которое, по сути, застопорилось, начало продвигаться значительно быстрее только благодаря участию мэра Таллинна Михаила Кылварта, после того как Хиллар Тедер пообещал Михаилу Корбу финансовую поддержку Центристской партии.
«Описанные в версии обвинения доказательства подтвердили и то, что именно в результате соглашения между Корбом и Тедером город Таллинн согласился установить цену сервитута в пользу Porto Franco OÜ на значительно отличающихся от прежних условиях, более выгодных, чем требовало Porto Franco OÜ», - сказал Перн.
«Разъясняя сегодняшнее решение, суд затронул вопросы, по которым мы представили тщательный анализ доказательств по делу обвинения, который, по нашему мнению, опроверг доводы защиты и выслушанные сегодня судом», - добавил Перн.
По мнению прокуратуры, при установлении платы за сервитут для Porto Franco Таллиннская мэрия не придерживалась обычной практики и принципов ценообразования, то есть, плата за сервитут, взимаемая с Porto Franco, была снижена с 776 580 евро до 301 000 евро и в это же время Тедер сделал Центристской партии пожертвование в размере 120 000 евро.