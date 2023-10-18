Прокурор о деле Porto Franco: мы оспорим оправдательные приговоры Тедеру, Корбу и Центристской партии

«Прокуратура выдвинула обвинения против Михаила Корба, Хиллара Тедера и Центристской партии, потому, что в отношениях с государством или местным самоуправлением никто не должен иметь несправедливого преимущества перед другими из-за того, кого он с кем-то знаком или кого-то финансов поддерживает», - пояснил Перн.

По словам Перна, собранные прокуратурой доказательства подтверждают, что ходатайство о выплате сервитута для Porto Franco, которое, по сути, застопорилось, начало продвигаться значительно быстрее только благодаря участию мэра Таллинна Михаила Кылварта, после того как Хиллар Тедер пообещал Михаилу Корбу финансовую поддержку Центристской партии.

«Описанные в версии обвинения доказательства подтвердили и то, что именно в результате соглашения между Корбом и Тедером город Таллинн согласился установить цену сервитута в пользу Porto Franco OÜ на значительно отличающихся от прежних условиях, более выгодных, чем требовало Porto Franco OÜ», - сказал Перн.

«Разъясняя сегодняшнее решение, суд затронул вопросы, по которым мы представили тщательный анализ доказательств по делу обвинения, который, по нашему мнению, опроверг доводы защиты и выслушанные сегодня судом», - добавил Перн.