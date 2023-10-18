В фокусе второго дополнительного бюджета Таллинна – образование

Таллиннская горуправа направила в горсобрание проект второго дополнительного бюджета на 2023 год, в котором уточнены доходы, расходы, инвестиции и финансовые сделки. Наибольший рост расходов запланирован в сферах образования, а также обслуживания дорог.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт подчеркнул, что столица продолжает консервативную бюджетную стратегию, чтобы обеспечить оказание всех необходимых услуг для горожан, а также постоянный доступ к этим услугам. «Одним из важнейших приоритетов в дополнительном бюджете является образование, включая реализацию программы по переходу на эстонский язык обучения. Этот процесс уже начат, но теперь на эти цели будут направлены дополнительные ресурсы», - отметил мэр.
Кылварт пояснил, что помимо сферы образования, средства будут направлены и в другие области, значительная часть дополнительных доходов будет направлена на городские депозиты, за счет чего при необходимости можно будет покрыть расходы в бюджете на следующий год.
«В сфере обслуживания дорог и улиц предусмотрены дополнительные средства для обеспечения резерва на случай чрезвычайных погодных условий и чрезвычайной очистки дорог, а также на инвестиции в рамках проекта Зеленой столицы Европы "Зеленый след" для создания парка в устье реки Пирита и парка Горхолла», - привел примеры мэр.
Проект дополнительного бюджета Таллинна на 2023 год предусматривает рост доходов в общей сложности примерно на 33,1 миллионов евро. Налоговые доходы возрастут на 20 миллионов евро благодаря улучшенным показателям рынка труда и занятости, которые превышают консервативные прогнозы, на основании которых был запланирован бюджет. Также выше спрогнозированного оказался собственный доход различных городских учреждений.
Благодаря дополнительному бюджету возрастут расходы на деятельность города в общей сложности на 5,4 миллионов евро. Рост расходов в области образования связан с обеспечением возможности для получения образования для детей военных беженцев из Украины, а также с поддержкой перехода на эстонский язык обучения. Например, в качестве пилотного проекта будет запущен проект языковой мобильности для учителей из детских садов и школ с русским языком обучения.
Кроме того, будут приобретены лицензии электронной среды Opiq для учеников с 5 по 9 класс школ с русским языком обучения и для Коплиской профшколы, также будут приобретены языковые приложения, чтобы повысить уровень владения эстонским языком примерно 700 учителей, для которых эстонский не является родным.
В сферах культуры, спорта и социального обеспечения уточнены расходы на деятельность в соответствии с действительными потребностями. Например, предусматриваются дополнительные средства на компенсацию при получении услуги по присмотру за ребенком, а также на пособие для детей с недостатком здоровья, чтобы обеспечить необходимые ресурсы для выплаты пособий до конца бюджетного периода. Возрастут расходы на деятельность Таллиннской скорой помощи в связи с уточнением объема оказываемой услуги.
В области инвестиционной деятельности в бюджете будет скорректирована часть общей стоимости и расходов на 2023 год. Общая стоимость объектов инвестиций увеличится преимущественно в связи с ростом цен на строительство. В то же время сокращены расходы на некоторые объекты, поскольку проектировочные и строительные работы замедлились в связи с ростом требований, предъявляемых к работам.
Кроме того, в дополнительном бюджете будут отражены новые проекты с внешним финансированием, которые охватывают различные сферы, такие как продвижение устойчивого управления, оживление районов в стиле модернизма, программа развития безопасности для местных самоуправлений и исследование экономического аспекта и организации ночной жизни. Проекты направлены в различные области, чтобы поспособствовать повышению качества жизни в городе и доступности услуг.
При утверждении дополнительного бюджета объем доходов и расходов в городском бюджете возрастет на 33,1 миллионов евро. Общий объем бюджета Таллинна на 2023 год составляет 1,18 миллиард евро.