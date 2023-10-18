В фокусе второго дополнительного бюджета Таллинна – образование

Мэр Таллинна Михаил Кылварт подчеркнул, что столица продолжает консервативную бюджетную стратегию, чтобы обеспечить оказание всех необходимых услуг для горожан, а также постоянный доступ к этим услугам. «Одним из важнейших приоритетов в дополнительном бюджете является образование, включая реализацию программы по переходу на эстонский язык обучения. Этот процесс уже начат, но теперь на эти цели будут направлены дополнительные ресурсы», - отметил мэр.

Кылварт пояснил, что помимо сферы образования, средства будут направлены и в другие области, значительная часть дополнительных доходов будет направлена на городские депозиты, за счет чего при необходимости можно будет покрыть расходы в бюджете на следующий год.

«В сфере обслуживания дорог и улиц предусмотрены дополнительные средства для обеспечения резерва на случай чрезвычайных погодных условий и чрезвычайной очистки дорог, а также на инвестиции в рамках проекта Зеленой столицы Европы "Зеленый след" для создания парка в устье реки Пирита и парка Горхолла», - привел примеры мэр.

Проект дополнительного бюджета Таллинна на 2023 год предусматривает рост доходов в общей сложности примерно на 33,1 миллионов евро. Налоговые доходы возрастут на 20 миллионов евро благодаря улучшенным показателям рынка труда и занятости, которые превышают консервативные прогнозы, на основании которых был запланирован бюджет. Также выше спрогнозированного оказался собственный доход различных городских учреждений.