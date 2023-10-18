Хорошие новости: инфляция продолжает снижаться

В Эстонии годовая инфляция за тот же период замедлилась с 4,3 до 3,9 процента. Годом ранее показатель инфляции в Эстонии составлял 24,1 процента, а в Венгрии 20,7%. В ЕС в прошлом году инфляция в сентябре составляла 10,9 процента и в еврозоне 9,9 процента.

Относительно предыдущего месяца цены в еврозоне выросли на 0,3 процента.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в прошлом месяце выросли на 4,5 процента в годовом выражении после роста на 5,3 процента месяцем ранее.

Цены на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию выросли на 8,8 процента после роста на 9,7 процента в августе. Цены на энергоносители снизились на 4,3 процента после уменьшения на 3,3 процента месяцем ранее. Услуги стали дороже на 4,7 процента.

В 27 странах ЕС рост цен в годовом выражении в сентябре составил 4,9 процента после повышения на 5,9 процента месяцем ранее. Относительно предыдущего месяца цены в ЕС увеличились на 0,3 процента.

Самая низкая инфляция в годовом выражении в сентябре наблюдалась в Дании (0,6 процента) и Бельгии (0,7 процента). Причем в Нидерландах была зафиксирована годовая дефляция на уровне 0,3 процента. Самый высокий рост потребительских цен зафиксирован в Венгрии (12,2 процента), Румынии (9,2 процента) и Словакии (9 процентов).