Около ста зараженных устройств в Эстонии: распространенная операционная система подвержена критическому дефекту

Подразделение RIA по реагированию на инциденты CERT-EE также стало свидетелем использования этой уязвимости в киберпространстве Эстонии. По данным мониторинга, на сегодня в Эстонии заражено около 100 устройств, владельцы которых уже оповещены, говорится в сообщении агентства.

Особому риску подвержены уязвимые сетевые устройства Cisco с веб-интерфейсами, доступными из интернета. В настоящее время исправления уязвимости не существует, однако для ее устранения можно использовать альтернативное решение, о котором можно подробнее прочитать в блоге RIA.

Уязвимость является критической, поскольку позволяет злоумышленнику создать на пораженной системе пользователя с повышенными привилегиями, который затем может быть использован для получения полного контроля над уязвимым сетевым устройством. Это позволяет злоумышленнику использовать уязвимость без аутентификации.