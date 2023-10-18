Пилотный проект ночных автобусов продлится в Таллинне по меньшей мере до конца года

По словам вице-мэра Владимира Света, статистика и проведенное в августе квантитативное исследование показали, что услуга ночных автобусов востребована. «Наши данные свидетельствуют о том, что пользователей очень мало в ночь с четверга на пятницу, а также на отправлениях после 3:30. Опираясь на статистические данные, мы скорректируем время отправлений, чтобы предлагать услугу именно тогда, когда потребность в ней наиболее высока, - пояснил Свет. - Если до сих пор автобусы курсировали с пятницы по воскресенье, то с 1 ноября и до конца этого года ночные линии будут работать в ночь на субботу и в ночь на воскресенье. Продолжится ли работа ночного транспорта в следующем году, и если да, то в каком объеме, будет определено в ходе разработки городского бюджета».

Таллиннский центр стратегического управления провел опрос среди пассажиров ночных автобусов, чтобы выяснить их ожидания и пожелания.

Советник по ночной жизни Таллинна Натали Метс отметила, что ночные автобусы использует большое количество людей и они довольные качеством услуги. «Большинство опрошенных воспользовались услугой повторно. Радует, что безопасность в автобусах оценивается пользователями высоко. Это подтвердили и водители автобусов, отметив, что, если ночных и дневных пассажиров что-то и отличает, так это хорошее настроение первых».

По выходным ночными автобусами пользуется в среднем 2700 человек. На основании собранных данных, самыми популярными направлениями являются Ласнамяэ (в среднем 33,8% всех пассажиров в выходные) и Мустамяэ (32,6%). В сторону Вяйке-Ыйсмяэ в выходные на ночном транспорте следует в среднем 19% всех пользователей услуги, а в Пельгуранна - 14,6% пассажиров.

Ночные автобусы отправляются от остановки междугородних автобусов на Балтийском вокзале. В октябре автобусы продолжат ходить с пятницы по воскресенье с половины первого ночи до пяти утра.

Начиная с 1 ноября и до конца года ночные автобусы будут курсировать в ночь на субботу и воскресенье с половины первого до половины четвертого с 30-минутным интервалом. Автобус № 91 следует в направлении Мустамяэ, № 92 - в направлении Вяйке-Ыйсмяэ, № 93 - в направлении Пельгуранна и № 94 - в направлении Прийсле. Автобусы курсируют в обоих направлениях, возвращаясь на Балтийский вокзал.