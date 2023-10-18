Юбилей ⟩ Первую сделку с недвижимостью в Нымме провел лично Николай фон Глен

План земельного участка в Нымме. На плане участка можно разглядеть верстовой столб (7 Werst aus Reval), находившийся у Пярнуского шоссе, а также первое здание вокзала в Нымме.

В этот день 150 лет назад Николай фон Глен сдал в аренду первый дачный участок на нынешней территории Нымме. Говорят, что в это же время он произнес важные слова, ставшие афоризмом: «Здесь быть городу». Именно этот момент можно считать закладкой символического краеугольного камня города Нымме.