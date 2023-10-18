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Юбилей ⟩ Первую сделку с недвижимостью в Нымме провел лично Николай фон Глен

rus.postimees.ee
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План земельного участка в Нымме. На плане участка можно разглядеть верстовой столб (7 Werst aus Reval), находившийся у Пярнуского шоссе, а также первое здание вокзала в Нымме.
План земельного участка в Нымме. На плане участка можно разглядеть верстовой столб (7 Werst aus Reval), находившийся у Пярнуского шоссе, а также первое здание вокзала в Нымме. Фото: Управа Нымме.

В этот день 150 лет назад Николай фон Глен сдал в аренду первый дачный участок на нынешней территории Нымме. Говорят, что в это же время он произнес важные слова, ставшие афоризмом: «Здесь быть городу». Именно этот момент можно считать закладкой символического краеугольного камня города Нымме.

​Площадь участка, который находится в районе железнодорожного переезда и нынешних улиц Глена и Идакааре, составила 7324 квадратных локтя или 3,33 га.  Участок достался принадлежащему к рыцарскому сословию Иоганнесу фон Пихлеману (1819-1894). Он служил учителем русского языка в Таллиннской губернской гимназии и переводчиком в ратуше. Первоначально новый владелец мог только арендовать участок, поскольку специальный закон запрещал раздел рыцарских имений. В 1880 году Глен получил это право от императора Александра II.

По случаю этого достойного юбилея на территории участка на углу улиц Кыуэ и Николая фон Глена установлена ​​памятная доска. 

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