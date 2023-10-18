Юбилей ⟩ Первую сделку с недвижимостью в Нымме провел лично Николай фон Глен

В этот день 150 лет назад Николай фон Глен сдал в аренду первый дачный участок на нынешней территории Нымме. Говорят, что в это же время он произнес важные слова, ставшие афоризмом: «Здесь быть городу». Именно этот момент можно считать закладкой символического краеугольного камня города Нымме.
Площадь участка, который находится в районе железнодорожного переезда и нынешних улиц Глена и Идакааре, составила 7324 квадратных локтя или 3,33 га. Участок достался принадлежащему к рыцарскому сословию Иоганнесу фон Пихлеману (1819-1894). Он служил учителем русского языка в Таллиннской губернской гимназии и переводчиком в ратуше. Первоначально новый владелец мог только арендовать участок, поскольку специальный закон запрещал раздел рыцарских имений. В 1880 году Глен получил это право от императора Александра II.
По случаю этого достойного юбилея на территории участка на углу улиц Кыуэ и Николая фон Глена установлена памятная доска.