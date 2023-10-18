В странах Балтии состоится испытание работы энергосистемы в изолированном режиме

«Дата проверки изолированной работы - непосредственно перед синхронизацией, то есть перед выходом из российской системы IPS/UPS, вы выходите во время проверки, а после проверки уже не возвращаетесь», - сообщил Крейвис.

«В августе (2024 года - BNS) мы объявим, что не продлеваем договор (БРЭЛЛ - Соглашение энергокольца России, Белоруссии, Эстонии, Латвии и Литвы - ред.) Если договор не будет продлен, он автоматически истекает через шесть месяцев и автоматически по истечении этого срока мы выходим на испытания, а после независимой работы мы не возвращаемся (в БРЭЛЛ - ред.)» - сказал министр энергетики.