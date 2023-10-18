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От нарушения прав человека к оптимизму: вице-мэр изменил тон относительно перехода на эстоноязычное образование

Уве Гнадентайх
, журналист
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Андрей Канте.
Андрей Канте. Фото: Eero Vabamägi

Вице-мэр Таллинна по вопросам образования Андрей Канте сегодня позитивно оценил переход на эстоноязычное образование, пообещав, что совместными усилиями его можно осуществить.

«Всего в Плане действий по переходу на эстоноязычное образование выделено пять направлений деятельности, 12 этапов и 14 задач. Этот план действий был составлен экспертной комиссией, которая предложила решения наиболее острых проблем», - сказал Канте на пресс-конференции в мэрии.

«Основной целью реформы является создание к 2030 году единой школы с эстонским языком обучения. Единая школа с эстонским языком обучения означает, что в ней будут учиться все ученики, независимо от их родного языка. Опасений много, и мы сделаем все возможное, чтобы преодолеть узкие места, реализуя наш план действий», - добавил он.

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