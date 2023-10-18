Вице-мэр Таллинна по вопросам образования Андрей Канте сегодня позитивно оценил переход на эстоноязычное образование, пообещав, что совместными усилиями его можно осуществить.
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От нарушения прав человека к оптимизму: вице-мэр изменил тон относительно перехода на эстоноязычное образование
«Всего в Плане действий по переходу на эстоноязычное образование выделено пять направлений деятельности, 12 этапов и 14 задач. Этот план действий был составлен экспертной комиссией, которая предложила решения наиболее острых проблем», - сказал Канте на пресс-конференции в мэрии.