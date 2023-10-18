От нарушения прав человека к оптимизму: вице-мэр изменил тон в отношении перехода на эстоноязычное образование

«Всего в Плане действий по переходу на эстоноязычное образование выделено пять направлений деятельности, 12 этапов и 14 задач. Этот план действий был составлен экспертной комиссией, которая предложила решения наиболее острых проблем», - сказал Канте на пресс-конференции в мэрии.

«Основной целью реформы является создание к 2030 году единой школы с эстонским языком обучения. Единая школа с эстонским языком обучения означает, что в ней будут учиться все ученики, независимо от их родного языка. Опасений много, и мы сделаем все возможное, чтобы преодолеть узкие места, реализуя наш план действий», - добавил он.