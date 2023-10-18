Скандальный политик прописался в чужой квартире

В частности, Äripäev написал, что, согласно документам, Грюнталь несколько лет снимал квартиру и получал за нее ежемесячную компенсацию от Рийгикогу. Владелец квартиры ничего не знает о скандально известном арендаторе. «В 2014 году, когда дом был достроен, я купил квартиру, живу здесь, арендаторов никогда не было, Калле Грюнталя я видел только по телевизору», - рассказал Äripäev владелец.