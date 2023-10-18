Продолжают вызывать вопросы действия члена Рийгикогу Калле Грюнталя, который в последние дни попал в скандал из-за возмещения расходов, связанных с использованием топливных карт, и поэтому покинул партию EKRE.
Скандальный политик прописался в чужой квартире
В частности, Äripäev написал, что, согласно документам, Грюнталь несколько лет снимал квартиру и получал за нее ежемесячную компенсацию от Рийгикогу. Владелец квартиры ничего не знает о скандально известном арендаторе. «В 2014 году, когда дом был достроен, я купил квартиру, живу здесь, арендаторов никогда не было, Калле Грюнталя я видел только по телевизору», - рассказал Äripäev владелец.
Политик отказался от комментариев и обвинил журналиста в ведении слежки.
Грюнталь объявил сегодня, что больше не может оставаться членом EKRE, поскольку все, что с ним связано, вредит репутации EKRE.
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