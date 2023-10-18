Процесс над Андресом Пуллатом, Инге Пуллат и Айво Волошиным сначала проходил в Вируском уездном суде. Как обвиняемые, так и прокуратура обжаловали решение уездного суда.

Тартуский окружной суд оставил без изменения решение Вируского уездного суда от 16 марта этого года, которым Инге Пуллат была признана виновной в убийстве и осквернении трупа, Айво Волошин - в ненадлежащем физическом обращении, убийстве и осквернении трупа, а Андрес Пуллат - в убийстве и осквернении трупа. Жертвой стала 49-летняя родственница преступников Майе.