Немецкая фирма отказалась предоставлять лодку российскому гребцу

«На чемпионате мира в Сербии мы выступали на лодках, которые нам предоставили производители на время соревнований. И тогда возникли проблемы у Александра Вязовкина, который тренируется в России и выступает на лодке немецкой фирмы Empacher, - рассказал президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин. - Мы с германской стороной вели длительные переговоры, но немцы в последний момент отказались нам предоставлять лодку, и спортсмену пришлось выступать на итальянской лодке Filippi, имеющей свои индивидуальные особенности, к которым невозможно адаптироваться в сжатые сроки. Это не могло не сказаться на конечном результате».