В Финляндии проблемы с квартирами россиян: никто не знает, что делать

Жилищные акционерные общества Финляндии озадачены, что делать в ситуации, россияне не могут оплачивать счета по коммунальным платежам, передает YLE. В Союзе управляющих недвижимостью компаний говорят, что в настоящее время к ним поступает все больше обращений по этому поводу.
Жилищное акционерное общество может изъять квартиру, если владелец не платит квартплату. Далее жилищная компания может сдать изъятое жилье в аренду и таким образом компенсировать недополученную квартплату.
Владелец должен быть уведомлен о возможном изъятии в письменном виде. Проблема для российских собственников заключается в том, что с ними невозможно связаться, если адрес, указанный акционером, находится в России. Следовательно, акции квартиры не могут быть взяты под контроль компании.
«В настоящее время почта в Россию не доставляется, поэтому жилищные компании не могут доставить эти предупреждения, – говорит Риикка Ваая, начальник отдела по связям с общественностью Союза управляющих недвижимостью компаний.
Проблему с квартирами россиян заметили, в том числе, в Иматра – городе, расположенном недалеко от российской границы.
Хели Хилтула, исполнительный директор и управляющая домом из компании Imatran Talokeskus говорит, что проблемы, связанные с российскими собственниками и их платежными операциями, – почти ежедневное явление в работе ее компании.
– В Иматра есть большое количество жилищных компаний, квартиры в которых принадлежат россиянам, – говорит Хилтула.
По ее словам, некоторые российские собственники испытывают проблемы с оплатой коммунальных платежей.
– Что это – нехватка денег или то, что платежи не поступают из-за санкций, я не знаю. Однако в некоторых жилищных компаниях платежи от российских собственников поступают вовремя, – говорит Хилтула.
Imatran Talokeskus обслуживает 160 жилищных акционерных обществ в Иматра. По словам Хилтула, на рассмотрении находится десяток дел об изъятии квартиры. В большинстве случаев причиной является задолженность по оплате со стороны российских собственников.
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