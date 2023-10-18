В Финляндии проблемы с квартирами россиян: никто не знает, что делать

Жилищное акционерное общество может изъять квартиру, если владелец не платит квартплату. Далее жилищная компания может сдать изъятое жилье в аренду и таким образом компенсировать недополученную квартплату.

Владелец должен быть уведомлен о возможном изъятии в письменном виде. Проблема для российских собственников заключается в том, что с ними невозможно связаться, если адрес, указанный акционером, находится в России. Следовательно, акции квартиры не могут быть взяты под контроль компании.

«В настоящее время почта в Россию не доставляется, поэтому жилищные компании не могут доставить эти предупреждения, – говорит Риикка Ваая, начальник отдела по связям с общественностью Союза управляющих недвижимостью компаний.

Проблему с квартирами россиян заметили, в том числе, в Иматра – городе, расположенном недалеко от российской границы.

Хели Хилтула, исполнительный директор и управляющая домом из компании Imatran Talokeskus говорит, что проблемы, связанные с российскими собственниками и их платежными операциями, – почти ежедневное явление в работе ее компании.

– В Иматра есть большое количество жилищных компаний, квартиры в которых принадлежат россиянам, – говорит Хилтула.

По ее словам, некоторые российские собственники испытывают проблемы с оплатой коммунальных платежей.

– Что это – нехватка денег или то, что платежи не поступают из-за санкций, я не знаю. Однако в некоторых жилищных компаниях платежи от российских собственников поступают вовремя, – говорит Хилтула.

Imatran Talokeskus обслуживает 160 жилищных акционерных обществ в Иматра. По словам Хилтула, на рассмотрении находится десяток дел об изъятии квартиры. В большинстве случаев причиной является задолженность по оплате со стороны российских собственников.