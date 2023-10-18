Ляэнеметс: спасателям закрывающейся команды Копли предложат работу в другом месте

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил в среду на информационном заседании Рийгикогу, что, хотя спасательная команда Копли закроется, приоритетом является поиск работы для спасателей в другом месте.
По словам министра, спасателям предложат работу в других таллинских командах, благодаря чему их работа улучшится. Он добавил, что благодаря этому другие команды смогут прикрыть район Копли. «То есть, в основном, мы сохраним скорость реагирования в пределах 15 минут, а также сохраним работу спасателей», - сказал министр.
Ляэнеметс подтвердил, что принял меры для того, чтобы другие команды не закрывались. По его словам, в связи с предыдущим решением о сокращении планировалось закрыть три командных здания, два из которых находятся за пределами Таллинна.
«Я твердо убежден в том, что мы точно не сможем закрыть какие-либо команды в сельской местности», - подчеркнул Ляэнеметс. Он добавил, что его желание состоит в том, чтобы в Таллинне вообще не закрывали ни одного командного здания, поскольку это ставит перед Спасательным департаментом дополнительные задачи.
По словам министра, примерно 95 процентов первоначально запланированных сокращений будут отменены. Он отметил, что согласно предыдущему решению о сокращении, в следующем году планировалось уволить 50 полицейских, но этого не произойдет.