Ляэнеметс: спасателям закрывающейся команды Копли предложат работу в другом месте

По словам министра, спасателям предложат работу в других таллинских командах, благодаря чему их работа улучшится. Он добавил, что благодаря этому другие команды смогут прикрыть район Копли. «То есть, в основном, мы сохраним скорость реагирования в пределах 15 минут, а также сохраним работу спасателей», - сказал министр.

Ляэнеметс подтвердил, что принял меры для того, чтобы другие команды не закрывались. По его словам, в связи с предыдущим решением о сокращении планировалось закрыть три командных здания, два из которых находятся за пределами Таллинна.

«Я твердо убежден в том, что мы точно не сможем закрыть какие-либо команды в сельской местности», - подчеркнул Ляэнеметс. Он добавил, что его желание состоит в том, чтобы в Таллинне вообще не закрывали ни одного командного здания, поскольку это ставит перед Спасательным департаментом дополнительные задачи.