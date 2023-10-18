Зеленский благодарит США за ATACMS. Что это за ракеты, ударившие по военным аэродромам?

На другом снимке заметна часть ракеты с маркировкой, из которой следует, что она принадлежит самой первой серии - MGM-140A (M39) и была произведена в октябре 1996 года. Если снимок подлинный, то эта ракета имеет дальность до 165 километров, но несет более мощную боевую часть.

Последующие модели этих ракет имеют дальность до 300 километров, но у них менее мощные боевые части.

На сайте Пентагона говорится, что Министерство обороны США разработало программу модернизации ракет ранней версии, в ходе чего, в частности, их дальность увеличится до 300 километров. Однако сколько M39 были модернизированы, неизвестно.

Различные ATACMS

Ракеты ATACMS стоят на вооружении многих стран, в том числе и Южной Кореи Фото: Reuters

Украина хотела получить оперативно-тактические ракеты ATACMS еще с 2022 года, однако США опасались, что ВСУ будет наносить удары по российской территории, и это может сильно обострить отношения Вашингтона и Москвы.

Вместо этого Украине стали поставлять системы залпового огня M142 HIMARS и M270 MLRS с ракетами GMLRS, способными поражать цели на расстоянии до 90 километров. Эти же пусковые установки могут запускать ракеты ATACMS.

MGM-140 - семейство ракет, которые могут быть оснащены осколочно-фугасной боевой частью, либо кассетной. Обе подходят для поражения слабо защищенных целей на открытом пространстве, таких как самолеты или вертолеты на аэродроме, позиции артиллерии, батареи ПВО, склады и скопления людей.