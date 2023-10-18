Галерея ⟩ Партия «Отечество» провела пикет против повышения налогов

По словам генсека «Отечества» Андреса Метсоя, в среду состоится первое чтение представленного коалицией госбюджета на следующий год, проект включает повышение налогов, которое по большей части даже не обсуждалось во время выборов.

«На круглом столе, организованном 2 октября в Рийгикогу фракцией "Отечества", предприниматели также высказали свою общую точку зрения, что повышение налогов вредит экономической среде и конкурентоспособности Эстонии», - написал Метсоя, призывая однопартийцев принять участие в пикете.

«Министр финансов Март Вырклаев (Партия реформ) заявил на прошлой неделе перед Рийгикогу, что правительство во главе с Партией реформ не будет повышать налоги, а снизит их. В связи с первым чтением госбюджета на 2024 год, которое ожидается в среду, "Отечество" организует пикет, чтобы визуализировать реальную стоимость шагов правительства для эстонского народа и предприятий и разрушить налоговую стену», - говорится в заявлении партии.