Исследование: в Эстонии самые спокойные водители среди стран Балтии

Репрезентативное исследование населения стран Балтии, проведенное исследовательской компанией NielsenIQ по заказу страховой компании Gjensidige, показало, что в Эстонии почти 30% респондентов не реагируют на нарушения со стороны других участников дорожного движения. В Латвии этот показатель оказался ниже - 24%. В Литве же доля равнодушных водителей составляет 21%.

«Результаты исследования показывают, что водители из Латвии и Литвы более активно вмешиваются в дорожную культуру по сравнению с жителями Эстонии и не закрывают глаза на нарушения, если видят, что кто-то ведет себя неподобающим образом за рулем, и пытаются дисциплинировать его самостоятельно», - сказал руководитель эстонского филиала Gjensidige Райдо Кирсисте. - Однако эстонские водители чаще сообщают о нарушениях полиции, чем их южные соседи, что можно считать наиболее правильным способом сообщения о серьезных нарушениях на дороге. Подача сигнала и различные жесты руками иногда могут привести к противоположному ожидаемому результату - не исключены и случаи дорожной ярости».

В качестве примера Райдо Кирсисте привел недавний страховой случай, когда автомобилист и мотоциклист, ожидавшие зеленого света на перекрестке рядом со светофором в районе Кадриорг в Таллинне, не поняли друг друга. «В ходе этого инцидента, как следует из объяснительной записки, имели место махание руками, ускорение на месте, показывание среднего пальца, якобы удар ногой в сторону зеркала - все это закончилось тем, что автомобиль повернул налево и сбил обгонявший его мотоцикл, который врезался в другой автомобиль», - объяснил он.

Данные исследования NielsenIQ показывают, что водители в Эстонии чаще сообщают в полицию о нарушениях ПДД (14%), чем водители в Литве (9%) и Латвии (6%).

Однако 23% литовских водителей пытаются привлечь внимание другого водителя, когда видят нарушение, по сравнению с 18% водителей в Эстонии и 14% в Латвии. Сигналить любят 34% литовских и 31% латвийских водителей, в то время как в Эстонии этот показатель составляет 27%.