«С эстонскими детьми нельзя играть в русскую рулетку»: представители двух партий жаждут встречи с Канте

Таллиннский округ «Отечества» подчеркивает, что в Таллинне необходимо сделать все, чтобы эстоноязычные дети сохранили возможность ходить в эстоноязычную школу, где у них была бы возможность изучать госязык как родной.

«Заталкивать эстонских детей в русские школы недопустимо. Под предводительством "Отечества" были приняты изменения к Закону об основной школе и гимназии, которые предусматривают переход на эстоноязычное обучение с 2024 года. Это означает перевод русских школ на обучение на эстонском языке по школьным ступеням, – говорится в политическом заявлении. – Таллиннская центристская горуправа против перехода на эстоноязычное образование. Совсем недавно отвечающий за сферу образования вице-мэр назвал переход возможным нарушением прав человека. Теперь еще большую путаницу сеет информация о том, что в следующем году эстоноязычных детей могут отправить в русскую школу».

Председатель фракции «Отечество» в Таллиннском горсобрании. Фото: Taavi Sepp

«Отечество» подчеркивает, что при переходе на эстоноязычное образование качество образования эстоноязычных детей не должно пострадать: «С эстонскими детьми нельзя играть в русскую рулетку». Завтра на заседании Таллиннского горсобрания фракция этой партии представит законопроект, который гарантирует, что переход будет обеспечивать интересы эстонских детей. Встреча с Андреем Канте запланирована на пятницу.

Встреча членов фракции Партии реформ с вице-мэром по вопросам образования состоится уже завтра в 15:15 в Таллиннском городском собрании.