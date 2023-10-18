В четверг члены фракции Партии реформ в Таллиннском горсобрании встретятся со столичным вице-мэром Андреем Канте, отвечающим за сферу образования, чтобы обсудить подготовку к переходу на обучение на эстонском языке в городских школах. То же самое намерены осуществить в пятницу члены фракции «Отечество», которые накануне сделали политическое заявление в связи с новостью о возможном зачислении эстоноязычных детей в русские школы.
«С эстонскими детьми нельзя играть в русскую рулетку»: представители двух партий жаждут встречи с Канте
Таллиннский округ «Отечества» подчеркивает, что в Таллинне необходимо сделать все, чтобы эстоноязычные дети сохранили возможность ходить в эстоноязычную школу, где у них была бы возможность изучать госязык как родной.
«Заталкивать эстонских детей в русские школы недопустимо. Под предводительством "Отечества" были приняты изменения к Закону об основной школе и гимназии, которые предусматривают переход на эстоноязычное обучение с 2024 года. Это означает перевод русских школ на обучение на эстонском языке по школьным ступеням, – говорится в политическом заявлении. – Таллиннская центристская горуправа против перехода на эстоноязычное образование. Совсем недавно отвечающий за сферу образования вице-мэр назвал переход возможным нарушением прав человека. Теперь еще большую путаницу сеет информация о том, что в следующем году эстоноязычных детей могут отправить в русскую школу».
«Отечество» подчеркивает, что при переходе на эстоноязычное образование качество образования эстоноязычных детей не должно пострадать: «С эстонскими детьми нельзя играть в русскую рулетку». Завтра на заседании Таллиннского горсобрания фракция этой партии представит законопроект, который гарантирует, что переход будет обеспечивать интересы эстонских детей. Встреча с Андреем Канте запланирована на пятницу.
Встреча членов фракции Партии реформ с вице-мэром по вопросам образования состоится уже завтра в 15:15 в Таллиннском городском собрании.
Председатель фракции Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере заявил, что 75 процентов родителей иноязычных детей хотят, чтобы обучение на эстонском языке начиналось самое позднее в начальной школе. «Мэр Таллинна Михаил Кылварт должен прекратить строить свою политическую карьеру за счет будущего русскоязычных детей и выполнить наложенную на него эстонским законодательством обязанность – гарантировать всем детям качественное образование на госязыке», – сказал Пере.
Заместитель председателя фракции реформистов Сандер Андла добавил, что, хотя на прошлой неделе городские власти Таллинна утвердили план действий по переходу на обучение на эстонском языке, положения этого плана по-прежнему отражают неприятие образования на эстонском языке.
«Мы намерены заявить вице-мэру, что так готовиться к переходу на обучение на эстонском языке нельзя. Качественное образование на государственном языке – это то, чего хотят дети и их родители, и мэрия должна отнестись к этому серьезно. А не искать способы отмахнуться от этой реформы», – сказал Андла.
Сегодня мэр Таллинна Михаил Кылварт в свою очередь заявил, что Таллинн не обязывает детей с родным эстонским языком посещать русскоязычные школы. Хотя по закону выбор школы, прежде всего, основан на близости к дому, власти столицы хотят, чтобы во внимание принимался и родной язык ребенка.
Кылварт опроверг утверждения, что после перехода русскоязычных школ на эстонский язык обучения дети с родным эстонским языком будут направлены в первые классы школ, переходящих на эстоноязычное обучение, то есть прежних школ с русским языком обучения.
«Эти обвинения, мягко говоря, прискорбны и порождают ненужный страх, что сегодня не должно быть ничьей целью. Наша цель ясна – перевести учебу в школах и детских садах на эстонский язык таким образом, чтобы качество образования минимально пострадало как для детей с родным эстонским, так и с русским языком» – подчеркнул Кылварт.
Кылварт пояснил, что действующим законом действительно предусмотрено, что в первую очередь ребенку должна быть предложена школа, находящаяся максимально близко к дому, которая после перехода может оказаться школой, в которой обучение ведется преимущественно на русском языке. Однако это нерациональный подход.
«Таллинн неоднократно указывал на то, что это нелогично и неразумно. К сожалению, Министерство образования и науки ответило нам, что закон следует исполнять именно так. Мы не согласны с таким подходом и ищем решение, которое позволило бы родителю сообщать, хочет ли он, чтобы его ребенок ходил в эстонскую школу или в школу, переходящую на эстонский язык обучения», – пояснил Кылварт. Он также добавил, что город будет предлагать родителям исчерпывающие консультации, чтобы помочь им найти наилучшее решение для своих детей.
Мэр также отметил, что Таллинн составил собственную программу действий по переходу на обучение на эстонском языке и вкладывает средства в изучение учителями языка и обучающих методик. «В переходе на обучение на эстонском языке есть проблемные моменты, и это ни для кого не секрет. Однако Таллинн сделает все возможное, чтобы все дети получили качественное образование на эстонском языке», – сказал Кылварт.