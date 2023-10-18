ВИДЕО ⟩ В больнице Газы, в которую попала ракета, царит хаос

Вчера вечером больница Аль-Ахли, Газа подверглась ракетному обстрелу. До сих пор неясно, кто совершил нападение и сколько человек было убито. Вокруг здания больницы царит хаос.
«Мы работали, и без всякого предупреждения где-то около 18:30 вечера в больницу попала ракета. Здесь прятались около 3000 человек, - рассказал Reuters врач больницы Аль-Ахли, основанной баптистами, Мохаммад Аль-Нака. - Мы не знали, что это было, но поняли, что оно сделало, когда увидели растерзанных на куски детей».
Присутствовавший на месте мужчина добавил: «Посмотрите, что с нами произошло, помилуйте нас. То, что происходит сейчас - позорно. Посмотрите, как умирают люди. Все они были гражданскими лицами, у них не было оружия».
Пока неизвестно, сколько человек погибло и кто мог стоять за нападением. Министерство здравоохранения палестинской территории, находящейся под контролем террористической группировки ХАМАС, сообщило, что в больнице скончались по меньшей мере 200 человек, покинувших свои дома и искавших там убежища.
«Сотни жертв все еще находятся под завалами», - говорится в сообщении. Позже появилась информация о гибели до 500 человек. Данные не были подтверждены.
Во вторник израильские военные заявили, что ракета, попавшая в больницу в секторе Газа, была выпущена палестинскими боевиками. «Доказательства, которыми мы делимся со всеми вами, подтверждают, что взрыв в больнице Газы был вызван неисправной ракетой "Исламского джихада"», - заявил официальный представитель армии Даниэль Хагар на пресс-конференции в Тель-Авиве. «Исламский джихад» сегодня опроверг эти обвинения.
Президент США Джо Байден, посетивший сегодня Тель-Авив, намекнул, что, по его мнению, нападение осуществил ХАМАС. «Исходя из того, что я видел, похоже, что это [нападение] было осуществлено другой партией [Хамас], а не вами», - сказал Байден, но добавил, что по поводу того, что произошло, все еще существует большая неопределенность.