Министр Рийсало в отношении трансгендеров не будет делать исключения в спорте

Публикуем отрывок из стенограммы запроса Вооглайда:

«Я бы хотел сразу перейти к делу: мне кажется, вы сейчас сказали, что нельзя дискриминировать человека независимо от пола или его гендерной идентичности. Его нужно принимать таким, какой он есть, и ко всем относиться одинаково. Но, может, вы поясните нам, как этот принцип должен на самом деле осуществляться? Для меня вся эта гендерная идеология представляет большое противоречие, и поэтому я надеюсь, что, возможно, вы сможете пролить некоторый свет.

Если кто-то, например, мужчина, юридически поменяет пол и станет женщиной, то для государства он официально будет являться женщиной. И значит ли подчеркнутый вами принцип о том, что никто не должен подвергаться дискриминации и все требуют равного обращения, то, что этот мужчина, юридически считающийся женщиной, должен иметь равный с женщинами доступ в женские раздевалки бассейнов или душевые, а также у него должны иметься равные возможности для участия в женских спортивных соревнованиях: по плаванию, велоспорту, бегу, ну, не знаю, но отчего бы и нет – в соревнованиях по боксу, вольной борьбе? Как следует реализовать этот принцип в данной ситуации?»

Ответ министра Рийсало:

«Спасибо большое за вопрос! У меня нет компетенции вникать в специфику спорта, особенно спорта высших достижений. Однако если человек прошел процесс изменения пола, т.е. сменил свой пол, то да, это правда, мы должны относиться к нему так же, как к другим людям его пола, а не делать разницу или иначе относиться из-за того, что он мужчина или женщина, или он изменивший пол мужчина или женщина. Это правда».

В мае Рийсало заявила в интервью, данному Postimees, что в дальнейшем даже мужчина, который не сменил свой пол и действительно является мужчиной, должен иметь возможность определять себя как женщина.