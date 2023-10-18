В Финляндии снизились продажи пива. Причиной может быть алкогольный туризм в Эстонию

Ассоциация заявила, что продажи пива падают в течение многих лет, и отметила, что в Финляндии самый высокий акциз на пиво в Европейском Союзе. Несмотря на то, что Финляндия рассматривает возможность снижения акцизного налога на пиво со следующего года, страна все равно останется на вершине рейтинга, даже если предложенное решение будет принято.

Лоббисты ассоциации уже некоторое время призывают финских политиков снизить акциз на алкоголь. Они утверждают, что более высокий налог побудил потребителей покупать напитки за границей, где цены ниже.

В качестве примера было указано, что цена ящика пива крепостью 5,2 процента в Финляндии примерно на 22 евро выше, чем в Эстонии.