В Финляндии снизились продажи пива. Причиной может быть алкогольный туризм в Эстонию

По данным Ассоциации производителей пива и безалкогольных напитков, продажи пива в Финляндии с июля по сентябрь снизились на 4,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет новостной портал финской национальной телекомпании Yle.
Ассоциация заявила, что продажи пива падают в течение многих лет, и отметила, что в Финляндии самый высокий акциз на пиво в Европейском Союзе. Несмотря на то, что Финляндия рассматривает возможность снижения акцизного налога на пиво со следующего года, страна все равно останется на вершине рейтинга, даже если предложенное решение будет принято.
Лоббисты ассоциации уже некоторое время призывают финских политиков снизить акциз на алкоголь. Они утверждают, что более высокий налог побудил потребителей покупать напитки за границей, где цены ниже.
В качестве примера было указано, что цена ящика пива крепостью 5,2 процента в Финляндии примерно на 22 евро выше, чем в Эстонии.
Postimees уже писал на прошлой неделе, что акциз на алкоголь, который последний раз повышался в Эстонии в 2018 году, в 2024-2026 годах будет повышаться на пять процентов в год.