Видео ⟩ Аварийный балкон демонтировали без согласия хозяйки квартиры

Жильцы квартиры не сразу поняли, что происходит. «Шуметь начали где-то в 10 часов. Я подумала, что соседи делают ремонт на девятом. Собака стала лаять, повела меня в комнату, где балкон. Я открыла балкон, собаку прогнала. Потом прибежала внучка, говорит: бабушка, у нас снесли балкон. Я говорю: как снесли? Я сначала даже не поняла, я была в таком состоянии… Подбегаю к балкону, смотрю - точно, все снесено», - рассказывает Людмила.

Основание балкона снесли рабочие, которые поднялись на восьмой этаж на подъемнике.

По словам Людмилы, с владельцами квартиры никто не связывался. И об аварийной ситуации им не сообщали. Никакого акта о проделанной работе после демонтажа балкона они не получили.

В RNP мужу Людмилы сообщили, что демонтировали балкон после заявления соседки снизу о том, что он находится в аварийном состоянии.