Видео ⟩ Аварийный балкон демонтировали без согласия хозяйки квартиры

С необычной ситуацией столкнулась жительница девятиэтажного дома рижского района Пурвциемс, в квартире которой без ее согласия снесли балкон. Ее соседка, решив, что конструкция находится в аварийном состоянии, пожаловалась управляющему домом. На следующий день балкон был демонтирован. В Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) подтвердили, что предотвратили опасную ситуацию, передает rus.TVNET со ссылкой на Rus.LSM.
Жильцы квартиры не сразу поняли, что происходит. «Шуметь начали где-то в 10 часов. Я подумала, что соседи делают ремонт на девятом. Собака стала лаять, повела меня в комнату, где балкон. Я открыла балкон, собаку прогнала. Потом прибежала внучка, говорит: бабушка, у нас снесли балкон. Я говорю: как снесли? Я сначала даже не поняла, я была в таком состоянии… Подбегаю к балкону, смотрю - точно, все снесено», - рассказывает Людмила.
Основание балкона снесли рабочие, которые поднялись на восьмой этаж на подъемнике.
По словам Людмилы, с владельцами квартиры никто не связывался. И об аварийной ситуации им не сообщали. Никакого акта о проделанной работе после демонтажа балкона они не получили.
В RNP мужу Людмилы сообщили, что демонтировали балкон после заявления соседки снизу о том, что он находится в аварийном состоянии.
«Когда была буря, был шум с того балкона. Я вышла на балкон и увидела, что там что-то двигается. Экран балкона оторвался снизу и держался только где-то сверху. Я подумала, что он в любой момент может упасть. Я позвонила на информационный номер Rīgas namu pārvaldnieks (Управление рижскими зданиями, - прим.ред.), они зафиксировали эту информацию у себя. И тогда я еще сфотографировала их балкон и отправила фотографию и описание ситуации через их домашнюю страницу», - рассказала соседка Людмилы Rus.LSM.
В RNP изданию подтвердили, что информацию получили от соседки снизу 12 октября. После обследования был сделан вывод, что балкон представляет очень большую опасность и его срочно нужно демонтировать. Об этом был проинформирован и владелец квартиры.
«К сожалению, обслуживающая компания не получила необходимого разрешения от владельца квартиры, поэтому в целях обеспечения безопасности здания и окружающей среды было принято решение о демонтаже балконной конструкции с внешней стены здания с использованием соответствующей техники», - сообщила представитель RNP Уна Греневица.
В RNP также добавили, что их работники стучали в дверь к владелице балкона, но им никто не открыл. Хотя балкон был бы снесен в любом случае, так как его состояние угрожало жильцам дома.
Видео: Сюжет репортажа Rus.LSM