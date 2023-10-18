«Похоже, это сделала другая команда»: Байден в Тель-Авиве поддержал версию Израиля об ударе по больнице Газы

«Я глубоко опечален и возмущен в связи со взрывом в больнице в Газе, который произошел вчера, - сказал Байден, сидя рядом с Нетаньяху. - Основываясь на том, что видел, похоже, что это сделала другая команда, не вы. Но есть много людей, которые не уверены. Так что нам нужно преодолеть очень многое».

Ранее Израиль представил результаты своего расследования произошедшего, из которых следует, что ЦАХАЛ не имеет отношения к удару, а упавшая на больницу ракета была запущена палестинским «Исламским джихадом» (группировка признана террористической в РФ и запрещена). Представители Газы заявляют, что израильские военные нанесли по больнице авиаудар.

«Я хочу сказать о народе Израиля: их смелость, их преданность своей стране, их отвага - потрясающая. Я очень горд быть здесь и рассчитываю на конструктивный диалог о том, в какую сторону нам двигаться дальше», - сказал Байден.

«Так же как весь цивилизованный мир объединился в свое время против нацистов и против ИГИЛ*, сейчас он должен объединиться против ХАМАС. Силы цивилизованности возьмут верх - во имя нас, во имя вас и во имя мира и безопасности», - отметил в свою очередь Нетаньяху.

Ожидается, что во время визита Байден проведет встречу с работниками служб экстренной помощи, задействованных после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.