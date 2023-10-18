Улицы Йыэ и Пронкси откроются для движения уже в пятницу

В ходе реконструкции улиц Йыэ и Пронкси, которая началась осенью прошлого года, в центре Таллинна было создано качественное городское пространство, где смогут удобно и безопасно передвигаться прежде всего пешеходы и велосипедисты. Обновлены все подземные коммуникации - водопровод, канализация, ливневая канализация, газ, электричество, модернизирована система уличного освещения и трубопровод централизованного холодоснабжения.

С 20 октября улица Пронкси будет полностью открыта для движения транспорта. Для транспорта будет открыта и улица Йыэ, где в течение ноября еще будут продолжаться небольшие строительные работы. Водителей просят учитывать возможные изменения в организации дорожного движения и следовать указаниям знаков. На заключительном этапе работ на улице Йыэ будут построены велосипедные и пешеходные дорожки, а также высажены деревья и кустарники. Всего вдоль улиц будет высажено 43 дерева и 1 372 кустарника.

Облегчению транспортной ситуации в центре города поспособствует также параллельное открытие перекрестка Нарвского шоссе, улиц Лайкмаа и Хобуяама – для пересечения перекрестка по Нарвскому шоссе будет открыто по одной полосе в каждом направлении.

В связи с открытием улиц с субботы, 21 октября, произойдет ряд изменений в движении автобусов в центре города.

Автобус № 5 возобновит движение по Нарвскому шоссе. Автобусы №1 и 29 по направлению из центра города будут ходить через автобусный терминал Виру по своему обычному маршруту.