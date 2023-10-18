Улицы Йыэ и Пронкси откроются для движения уже в пятницу

Реконструкция улиц Йыэ и Пронкси близится к завершению, и к вечеру пятницы, 20 октября, улицы будут открыты для движения. Параллельно откроются также перекрестки Нарвского шоссе, улицы Йыэ и Пронкси, а также Нарвского шоссе, улицы Лайкмаа и Хобуяама, что позволит улучшить дорожную ситуацию в центре города. Открытие улиц приведет к ряду изменений в работе линий общественного транспорта, пересекающих центр города.
В ходе реконструкции улиц Йыэ и Пронкси, которая началась осенью прошлого года, в центре Таллинна было создано качественное городское пространство, где смогут удобно и безопасно передвигаться прежде всего пешеходы и велосипедисты. Обновлены все подземные коммуникации - водопровод, канализация, ливневая канализация, газ, электричество, модернизирована система уличного освещения и трубопровод централизованного холодоснабжения.
С 20 октября улица Пронкси будет полностью открыта для движения транспорта. Для транспорта будет открыта и улица Йыэ, где в течение ноября еще будут продолжаться небольшие строительные работы. Водителей просят учитывать возможные изменения в организации дорожного движения и следовать указаниям знаков. На заключительном этапе работ на улице Йыэ будут построены велосипедные и пешеходные дорожки, а также высажены деревья и кустарники. Всего вдоль улиц будет высажено 43 дерева и 1 372 кустарника.
Облегчению транспортной ситуации в центре города поспособствует также параллельное открытие перекрестка Нарвского шоссе, улиц Лайкмаа и Хобуяама – для пересечения перекрестка по Нарвскому шоссе будет открыто по одной полосе в каждом направлении.
В связи с открытием улиц с субботы, 21 октября, произойдет ряд изменений в движении автобусов в центре города.
Автобус № 5 возобновит движение по Нарвскому шоссе. Автобусы №1 и 29 по направлению из центра города будут ходить через автобусный терминал Виру по своему обычному маршруту.
Открытие перекрестка улиц Йыэ, Пронкси и Нарвского шоссе приведет к изменению маршрутов № 1, 29, 34, 38, 44, 51, 60 и 63, которые в связи с проведением работ по строительству трамвайной линии в Старый порт направлены в объезд.
Маршруты школьных автобусов Виймси кескус - Балтийский вокзал и Таммнеэме кескус - Балтийский вокзал со следующей недели будут пролегать через Нарвское шоссе, улица Пронкси, бульвар Рявала, улица Каубамая и бульвар Эстония. На измененном маршруте будут остановки «Рауа», «Пабери» и «Торнимяэ».
Информацию о расписании, маршрутах и остановках можно найти на сайте transport.tallinn.ee.
Обновленная улица Пронкси откроется уличным фестивалем в пятницу, 20 октября, в 19.00. Акустический концерт даст Stefan, выступит трио Vivi Maar и танцоры студии MODUS. Мероприятие пройдет на территории между Рауа, 1 и Рауа, 2. Лучше всего добраться до фестиваля пешком, на велосипеде или общественном транспорте, поскольку парковка для автомобилей на месте проведения фестиваля не предусмотрена.