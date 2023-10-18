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Топливный скандал: вышедший из партии Грюнталь был исключен из парламентской фракции EKRE

Мейнхард Пулк
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Калле Грюнталь.
Калле Грюнталь. Фото: Tairo Lutter

По словам вице-председателя партии Хенна Пыллуааса, депутат Рийгикогу Калле Грюнталь, покинувший сегодня EKRE из-за скандалов с компенсацией расходов, исключен из парламентской фракции партии. Кроме того, в понедельник он будет вызван в специальную комиссию по борьбе с коррупцией.

По словам Пыллуааса, сегодня фракция не смогла выйти на связь с Грюнталем. Председатель партии Мартин Хельме заявил ранее Postimees, что выход Грюнталя из партии стал для него неожиданностью и он считает, что Грюнталь должен покинуть парламент. «Только Грюнталь может принять решение о том, продолжать ли ему работу в парламенте», - сказал он.

Также было начато уголовное расследование по факту использования Грюнталем компенсации расходов, и в следующий понедельник Грюнталь должен предстать перед специальной комиссией по борьбе с коррупцией. Хотя с председателем специальной комиссии Мартом Хельмом связаться Postimees не удалось, член специальной комиссии Прийт Сибуль («Отечество») подтвердил это. Он сообщил, что комиссия уже обсуждала этот вопрос на своем заседании на этой неделе.

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