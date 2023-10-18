Топливный скандал: вышедший из партии Грюнталь был исключен из парламентской фракции EKRE

По словам Пыллуааса, сегодня фракция не смогла выйти на связь с Грюнталем. Председатель партии Мартин Хельме заявил ранее Postimees, что выход Грюнталя из партии стал для него неожиданностью и он считает, что Грюнталь должен покинуть парламент. «Только Грюнталь может принять решение о том, продолжать ли ему работу в парламенте», - сказал он.