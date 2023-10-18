По словам вице-председателя партии Хенна Пыллуааса, депутат Рийгикогу Калле Грюнталь, покинувший сегодня EKRE из-за скандалов с компенсацией расходов, исключен из парламентской фракции партии. Кроме того, в понедельник он будет вызван в специальную комиссию по борьбе с коррупцией.
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Топливный скандал: вышедший из партии Грюнталь был исключен из парламентской фракции EKRE
По словам Пыллуааса, сегодня фракция не смогла выйти на связь с Грюнталем. Председатель партии Мартин Хельме заявил ранее Postimees, что выход Грюнталя из партии стал для него неожиданностью и он считает, что Грюнталь должен покинуть парламент. «Только Грюнталь может принять решение о том, продолжать ли ему работу в парламенте», - сказал он.